واتساب: الذكاء الاصطناعي يصحح رسائلك ويصقلها

وكالات / سما/

كم مرة كتبت رسالة على واتساب، ثم حذفتها، ثم أعدت كتابتها، ثم ندمت عليها مجددًا لأنها بدت رسمية جدًا، أو مضحكة جدًا، أو غير واضحة تمامًا؟ ستتمكن قريبًا من الحصول على بعض المساعدة من التطبيق نفسه. كجزء من تحديث تجريبي جديد لنظام iOS، بدأ واتساب في اختبار ميزة جديدة تسمى Writing Help، وهي مصممة لتحسين طريقة كتابة الرسائل في الدردشة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

تظهر الأداة بمجرد كتابة جملة قصيرة، عندما يتغير رمز الملصق إلى رمز قلم - مما يعني أن المساعد جاهز لاتخاذ الإجراء. بنقرة واحدة، يمكنك الحصول على اقتراحات لتصحيح رسالتك، أو تغيير نبرتها، أو تحسين قابلية القراءة، حتى قبل إرسال الرسالة.

وفقًا لموقع WABetaInfo، الذي يتتبع الإصدارات التجريبية من التطبيق، تقدم Writing Help ثلاثة إصدارات بديلة على الأقل لكل رسالة. يمكن للمستخدم اختيار أحد خمسة أنماط مختلفة: إعادة الصياغة لنص أوضح وأكثر سلاسة دون تغيير المعنى، واحترافية لنص رسمي ودقيق، ومرح لنص خفيف الظل بلمسة فكاهية، وداعم لهجة هادئة ومشجعة، وتدقيق لغوي لتصحيح الأخطاء الإملائية والنحوية. بعد ذلك، يمكن للمستخدم اختيار الاحتفاظ بالنص الأصلي أو استبداله بأحد الخيارات المتاحة، دون أن يعلم المتلقي بوجود الذكاء الاصطناعي.

خلف الكواليس، تعتمد الميزة على تقنية المعالجة الخاصة من Meta - وهي نفس البنية التي تدعم أيضًا قدرات الذكاء الاصطناعي الأخرى للشركة.

وفقًا لـ Meta، لا تحفظ الأداة الرسائل، ولا تصل إلى سجل الدردشة، وتعالج فقط الرسالة التي تتم كتابتها في تلك اللحظة. بالإضافة إلى ذلك، تتم جميع عمليات المعالجة بطريقة مشفرة ومجهولة. كما هو الحال في نظام Android، هنا أيضًا، يتم تنشيط الميزة عند الطلب فقط، لذلك لا يتم تمكينها افتراضيًا.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أنه، مثل ميزات Meta الأخرى القائمة على الذكاء الاصطناعي، تعتمد Writing Help أيضًا على نفس البنية التحتية للذكاء الاصطناعي التي لم يتم إطلاقها رسميًا بعد.