  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

قناة كان العبرية: مصر تقترح نقل أسلحة حركة حماس إليها كوديعة لمدة غير محدودة

الثلاثاء 19 أغسطس 2025 01:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة كان العبرية: مصر تقترح نقل أسلحة حركة حماس إليها كوديعة لمدة غير محدودة



بيروت /سما/

أفادت قناة الإسرائيلية بأن مصر اقترحت نقل أسلحة حركة حماس إليها كوديعة لمدة غير محددة.

في غضون ذلك نقلت صحيفة الأخبار اللبنانية عن مصدر مصري إن مصر تعارض مقترحات تمركز قوات أجنبية أو عربية في غزة، معتبراً ذلك "محاولة لفرض أمر واقع يضر بنفوذها على القضية الفلسطينية".

وقال إن القاهرة، بدعم من قطر، تُشجع على إنشاء لجنة "دعم مجتمعي" تعمل تحت إشراف السلطة الفلسطينية وتتولى مسؤولية إدارة القطاع بعد انتهاء الحرب.

وأشار أيضًا إلى أنه من المتوقع أن يُعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى عن إنشاء اللجنة خلال الأيام المقبلة بضغط مصري.

الأكثر قراءة اليوم

قدمته مصر وقطر إلى حماس …تفاصيل مقترح وقف إطلاق النار وصفقة الاسرى

حماس تبلغ مصر وقطر موافقتها على المبادرة الجديدة لوقف اطلاق النار في قطاع غزة

نتنياهو: حماس تحت "ضغط نووي" وعودة حماس للمفاوضات تطور هام …

ترامب: لا عودة "للرهائن" المتبقين إلا بعد مواجهة حماس وتدميرها في قطاع غزة

مصدر إسرائيلي يؤكد : تلقينا رد حماس بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى

قناة أمريكية : حماس تطالب بضمانات مكتوبة بعدم عودة العدوان بعد الستين يوما من وقف اطلاق النار..

موجة كورونا جديدة في إسرائيل ومرضى في حالة خطيرة

الأخبار الرئيسية

وزير خارجبة مصر يحذر إسرائيل:"هذا خطنا الأحمر" ولن نسمح بتهجير سكان قطاع غزة

زامير يعرض اليوم خطة احتلال مدينة غزة على وزير الجيش كاتس

قناة أمريكية : حماس تطالب بضمانات مكتوبة بعدم عودة العدوان بعد الستين يوما من وقف اطلاق النار..

مصر : اتفاق وقف النار المتوقع في غزة يمثل بداية لاتفاق شامل

عشرات الشهداء والجرحى والدبابات تقترب من حي الصبرة وسط مدينة غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية