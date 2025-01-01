قناة كان العبرية: مصر تقترح نقل أسلحة حركة حماس إليها كوديعة لمدة غير محدودة

بيروت /سما/

أفادت قناة الإسرائيلية بأن مصر اقترحت نقل أسلحة حركة حماس إليها كوديعة لمدة غير محددة.

في غضون ذلك نقلت صحيفة الأخبار اللبنانية عن مصدر مصري إن مصر تعارض مقترحات تمركز قوات أجنبية أو عربية في غزة، معتبراً ذلك "محاولة لفرض أمر واقع يضر بنفوذها على القضية الفلسطينية".

وقال إن القاهرة، بدعم من قطر، تُشجع على إنشاء لجنة "دعم مجتمعي" تعمل تحت إشراف السلطة الفلسطينية وتتولى مسؤولية إدارة القطاع بعد انتهاء الحرب.

وأشار أيضًا إلى أنه من المتوقع أن يُعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى عن إنشاء اللجنة خلال الأيام المقبلة بضغط مصري.