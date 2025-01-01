  1. الرئيسية
وزير خارجبة مصر يحذر إسرائيل:"هذا خطنا الأحمر" ولن نسمح بتهجير سكان قطاع غزة

الثلاثاء 19 أغسطس 2025 11:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير خارجبة مصر يحذر إسرائيل:"هذا خطنا الأحمر" ولن نسمح بتهجير سكان قطاع غزة



القاهرة /سما/

قال وزير الخارجية المصري إن القاهرة لن توافق على تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

وأضاف في مقابلة مع شبكة CNN: "لن نسمح بحدوث ذلك.. تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة "خط أحمر".

أشار المسؤول المصري في المقابلة إلى أننا نعمل عبر قنوات مختلفة بهدف واحد، وهو تخفيف معاناة الفلسطينيين.

وأضاف: "لن نقبل بالتهجير، ولن نشارك في مثل هذه العملية، ولن نسمح بحدوثها". واضاف أن هذه "رحلة بلا عودة للقضاء على الفكرة الفلسطينية".

وقال وزير الخارجية المصري إنه رغم الحفاظ على علاقات أمنية واستخباراتية مع إسرائيل، إلا أنه لا يرى رغبة لدى القيادة السياسية في إسرائيل في إنهاء الحرب. وأضاف: "للأسف، ليس لدينا حاليًا شريك في إسرائيل للسلام وحل الدولتين. يوجد حاليًا وزراء في الحكومة الإسرائيلية لا يؤمنون بهذا الحل".

ومع ذلك، أوضح أن هذا لا ينبغي أن يؤثر على استمرار المفاوضات بشأن الصفقة. وقال في المقابلة، التي نُشرت بالتزامن تقريبًا مع تقارير عربية تفيد بموافقة حماس على العرض الأخير الذي قدمته مصر وقطر للحركة: "لقد توصلنا إلى تفاهم معين بشأن معظم القضايا".

