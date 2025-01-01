مؤسسة غزة الإنسانية: نظام جديد يسمح لسكان غزة القطاع المساعدات مسبقًا

غزة/سما/

أعلن جون أكر، الرئيس التنفيذي لصندوق الإغاثة الأمريكي المعروف باسم منظمة غزة الإنسانية أن المنظمة أطلقت نظامًا جديدًا يُمكّن عائلات القطاع من طلب مساعدات مسبقًا.

أُطلق البرنامج أمس في حي رفح السعودي، ومن المتوقع أن يتوسع تدريجيًا. ووفقًا لأكر، "حتى الآن، حالت الظروف الميدانية دون تنفيذ هذا البرنامج.

أما الآن، ومع ازدياد تدفق المساعدات إلى غزة، فقد بدأت الأوضاع تتحسن". وأوضح الصندوق أن العملية ستتم عبر الإنترنت، وسيحصل المشاركون على بطاقة هوية تحمل صورتهم ورقمًا مميزًا، مما يمنعهم من "التهافت على المساعدات".

كما أُشير إلى أن "النظام يتيح التواصل المباشر مع العائلات بشأن مواعيد التوزيع، والتوصيلات الخاصة، والتحديثات العاجلة".

بحسب موقع واللا العبري فإن المؤسسة اطلقت نظامًا جديدًا لتوزيع المساعدات، سيسمح للعائلات في القطاع بحجز صندوق المساعدات قبل موعد التوزيع.

آليات النظام الجديد:

1- موظف محلي مدرّب يدعو المستفيدين للمشاركة

2- المستفيدون يوافقون على التصوير ويحصلون على بطاقة بها صورتهم ورقم خاص.

3- يمكن إنشاء ملف شخصي إلكتروني يضم تفاصيل مثل عدد أفراد الأسرة.

4- يُحجز صندوق لكل مشارك في أيام محددة، ما يلغي الحاجة إلى الركض وراء المساعدات.

5- المساعدات ستظل متاحة أيضًا لمن لا يشارك، وفقًا لمبدأ "الأسبقية لمن يصل أولًا".

6- جميع البيانات تحفظ بشكل آمن ولن يتم كشفها.