أستراليا ترفض دخول "عضو كنيست" الى اراضيها

الإثنين 18 أغسطس 2025 09:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

حظرت استراليا، عضو الكنيست الاسرائيلي "سيمحا روتمن" الدخول إلى أراضيها لمدة 3 سنوات بسبب تصريحاته المعارضة لاقامة الدولة الفلسطينية.

ورفضت أستراليا طلب تأشيرة "روتمن"، بعد أن طلب حضور مؤتمر في البلاد.

وصرح وزير الداخلية الأسترالي توني باراك في بيان: "إذا كنتم قادمين إلينا لنشر الكراهية والانقسام، فنحن لا نريدكم".

ووفقًا لصحيفة الغارديان، لن يتمكن من التقدم بطلب تأشيرة أخرى خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وقد أعدت الحكومة الأسترالية قائمة باقتباسات من "روتمن" لدعم ادعاءاتها، بما في ذلك معارضة قيام دولة فلسطينية ودعم السيادة.

فيما صرح "روتمن" لموقع Ynet بأن "الحكومة الأسترالية اختارت الاستسلام للإرهاب".

