الاحتلال يعتقل 12 مواطنا من محافظة بيت لحم

بيت لحم /سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 12 مواطنا من محافظة بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية لمراسلنا، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين اياد حبيب موسى محمد (50 عاما)، وعمر (40 عاما)، وسعيد أسامة هرماس (39 عاما)، ويحيى هاني جادو (39 عاما) من مدينة بيت لحم، والشقيقين نعمان محمد جبران (41 عاما)، ونادر (48 عاما)، من العبيات شرقا، وياسر محمود صباح (42 عاما) من بلدة تقوع، وبسام ابراهيم الزير (43 عاما)، وإسماعيل خليل الزير (48 عاما) من بلدة جناته شرقا، وحسام محمد أبو دية (47 عاما) من مدينة بيت ساحور، بعد مداهمة منازلهم والعبث فيها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال من منطقة جبل هندازه المسن حسن محمد الورديان (71 عاما) ونجله محمود (48 عاما).