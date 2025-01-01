مسؤول اسرائيلي : من الممكن التوصل إلى اتفاق جزئي وليس اتفاقًا كاملًا رغم تصريحات نتنياهو

القدس المحتلة/سما/

قالت القناة 12 العبرية ان مسؤولا إسرائيليا ابلغ عائلات الاسرى الإسرائيليين أن التوصل إلى صفقة جزئية لا يزال ممكنا.

وقال المسؤول لعائلات الاسرى : "إسرائيل حاليًا مستعدة فقط للتوصل إلى اتفاق شامل. مع ذلك، هناك الكثير من القضايا العالقة المتعلقة بإنهاء الحرب. إذا وافقت حماس على اتفاق جزئي بشروطنا فلا تستغربوا إذا تحرك الخط الأحمر فجأة".

لكن حتى الآن، لم تقدم تل أبيب أي اقتراح لإنهاء الحرب مقابل إطلاق سراح جميع الاسرى وفق تصريح نتنياهو.

وكان مكتب نتنياهو أعلن لأول مرة هذا الأسبوع معارضته لاتفاق جزئي. وجاء في بيان المكتب: "نتوصل إلى اتفاق يُطلق بموجبه سراح جميع الرهائن دفعةً واحدة، ووفقًا لشروطنا لإنهاء الحرب، والتي تشمل نزع سلاح حماس، ونزع سلاح القطاع، والسيطرة الإسرائيلية على محيطه، وتشكيل حكومة غير تابعة لحماس أو السلطة الفلسطينية، تعيش بسلام مع إسرائيل".