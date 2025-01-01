بالتفاصيل ..رسالة من تل ابيب للوسطاء حول حماس ..

القدس المحتلة/سما/

قالت هيئة البثّ الإسرائيلية العامة ("كان 11")، مساء الأحد، ان إسرائيل، نقلت رسالة إلى الوسطاء، مفادها أن يتوجّب "إعادة حماس إلى طاولة المفاوضات، وإلا ستبدأ المرحلة الأولى من عملية السيطرة (احتلال) مدينة غزة قريبًا".

وأشار التقرير إلى أن تل أبيب، "نقلت هذا التهديد إلى الوسطاء، خلال محادثات عُقدت في الأيام الأخيرة، ومع ذلك، أقرت إسرائيل بأن هذه التهديدات لا تُقرّب حماس من المحادثات".

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال ان المجلس الوزاري المصغر حدد 5 مبادئ أساسية لإنهاء الحرب في غزة.

وقال ان شروط إنهاء الحرب هي نزع سلاح حماس وإعادة "المختطفين" والسيطرة على غزة وإقامة سلطة دون حماس أو السلطة.