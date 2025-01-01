  1. الرئيسية
الشرع: اسرائيل تغذي أزمة الدروز لتقسم سوريا

الأحد 17 أغسطس 2025 02:24 م
الشرع: اسرائيل تغذي أزمة الدروز لتقسم سوريا



وكالات / سما /

قال الرئيس السوري أحمد الشرع "إن إسرائيل تتدخل فيما يجري في محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية بهدف إضعاف البلاد، أو لإيجاد مبرر للتدخل في السياسة في المنطقة الجنوبية السورية".

وقال الرئيس الشرع في لقاء مع كبار المسؤولين من محافظة إدلب: "نحن نتعامل مع هذا الأمر ونحاول أن نفعل ذلك بأقل الخسائر، كما اعتدنا على معالجة مشاكلنا وبطرق خارج الصندوق وليس كما يتوقع الناس".

وتأتي هذه الجلسة عقب مظاهرة تجمَّع فيها المئات وسط السويداء في جنوب سوريا، صباح السبت، تحت شعار «حق تقرير المصير» وتنديداً بأعمال العنف الدامية التي شهدتها المحافظة الشهر الماضي، التي أسفرت عن مقتل المئات، رُفعت فيها الأعلام الإسرائيلية.

أوضح الشرع: لا أرى أن سوريا فيها مخاطر تقسيم، هذا الأمر مستحيل.

وتابع: بعض الأطراف تحاول أن تستقوي بقوة إقليمية، إسرائيل أو غيرها، هذا أمر صعب للغاية ولا يمكن تطبيقه، في إشارة إلى مطالب بعض الدروز في السويداء بالتدخل الإسرائيلي.

وشهدت السويداء بدءاً من 13 يوليو (تموز) ولأسبوع، اشتباكات بين مسلحين دروز ومقاتلين بدو، قبل أن تتحول إلى مواجهات دامية مع تدخل القوات الحكومية، ثم مسلحين من العشائر.

#احمد الشرع #اسرائيل #سوريا #الدروز #السويداء

