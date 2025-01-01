  1. الرئيسية
مصادر اسرائيلية : مخيم الإيواء الجديد في رفح يخضع لسلطة ياسر ابو شباب..

الأحد 17 أغسطس 2025 09:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

كشفت مصادر عبرية، فجر اليوم الأحد، عن المكان الذي اختاره الجيش الإسرائيلي ليكون موقع "مخيم الإيواء" الذي سيتم نقل النازحين الفلسطينيين إليه قبل بدء عملية احتلال غزة.

وذكرت قناة "i24news" العبرية أن الجيش الإسرائيلي اختار منطقة "جنوب محور موراغ"، قرب رفح جنوبي قطاع غزة، من أجل إقامة "مخيم الإيواء" الذي سينقل إليه مئات آلاف الفلسطينيين.

تجدر الإشارة إلى أن المنطقة التي يدور الحديث عنها تخضع، بحسب ناشطين وصحفيين فلسطينيين، لسيطرة ميليشيا "ياسر أبو شباب"، الذي يخوض مع مسلحيه حربا أخرى ضد حركة حماس في قطاع غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، السبت، أنه سيزود سكان قطاع غزة بخيام ومعدات إيواء، ابتداء من اليوم الأحد، استعدادا لنقلهم من مناطق القتال إلى جنوب القطاع.

وقال متحدث عسكري إنه سيتم نقل المعدات عن طريق معبر كرم أبو سالم بواسطة الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية بعد خضوعها لنقتيش دقيق من قبل أفراد سلطة المعابر البرية التابعة لوزارة الجيش.

يأتي هذا بعد أيام من إعلان إسرائيل عزمها شن هجوم جديد للسيطرة على مدينة غزة، أكبر مركز حضري بالقطاع، مما أثار قلقا دوليا حيال مصير القطاع المدمر الذي يقطنه نحو 2.2 مليون نسمة.

ويقول مسؤولون فلسطينيون وآخرون من الأمم المتحدة إنه لا يوجد مكان آمن في القطاع، بما في ذلك المناطق الواقعة في جنوب غزة التي أمرت إسرائيل السكان بالانتقال إليها.

وقالت القناة إنه لم يتم تحقيق أي تقدم يُذكر في المحادثات بين وفد حماس والوسطاء، بما يمكّن إسرائيل من التقدم في المفاوضات.

وذكرت القناة أن فريق التفاوض الإسرائيلي يتحدث عن تغيير في موقف حماس، فإذا أعلنت خلال الأيام المقبلة استعدادها للتوصل إلى مفاوضات تسوية، ستُرسل إسرائيل فريقًا إلى الدوحة.

