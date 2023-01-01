الأونروا: معظم أطفال غزة معرضون للموت إذا لم يتلقوا العلاج فورا

القدس المحتلة/سما/

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن معظم أطفال غزة الذين يتم فحصهم من قبل الفرق الطبية التابعة لها يعانون من الهزل والضعف، ومعرضون لخطر الموت، إذا لم يتلقوا العلاج الذي يحتاجون إليه بشكل عاجل.

وأشارت في منشور لها على منصة "إكس"، اليوم، إلى أن أكثر من 50 ألف طفل في غزة قتلوا أو جرحوا منذ السابع من تشرين الأول 2023، داعية إسرائيل إلى "وقف هذه الحرب على الأطفال".

وكانت "الأونروا" قد ذكرت في منشور آخر، أن مليون امرأة وفتاة في قطاع غزة يواجهن "مجاعة جماعية" جراء الحصار الإسرائيلي وحرب الإبادة المستمرة منذ 7 تشرين الأول 2023