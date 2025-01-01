  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الاحتلال يحقق في سقوط مسيّرة إسرائيلية تكتيكية متقدمة في غزة

السبت 16 أغسطس 2025 07:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يحقق في سقوط مسيّرة إسرائيلية تكتيكية متقدمة في غزة



القدس المحتلة/سما/

نفذت مسيّرة إسرائيلية من طراز "دوهر شمايم" في وقت سابق من اليوم السبت، "هبوطا اضطراريا" في شمال قطاع غزة نتيجة خلل تقني، فيما قال الجيش الإسرائيلي إن الحادث قيد التحقيق.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، كانت الطائرة في مهمة تصوير وجمع معلومات استخباراتية فوق منطقة مخيم جباليا وبيت حانون، عندما وقع خلل تقني أجبر المشغّل على إنزالها في منطقة مفتوحة.

ولم يستعد الجيش الطائرة خشية على سلامة القوات، لكن مصادر شددت على أنه لا يوجد خطر تسرب معلومات، ولذلك لم يُنفذ أي تحرك لاستعادتها.

وحسب الإعلام العبري، "دوهر شمايم" هي طائرة مسيّرة تكتيكية لجمع المعلومات الاستخباراتية، تُشغَّل من قبل وحدة خاصة في سلاح المدفعية.

وهذه الطائرة تُعتبر النسخة الأكثر تقدما وكبرا للطائرة المسيّرة "روخيف شمايم". وهي مجهزة بتقنيات أكثر تطورا، وكاميراتها ترى لمسافات أبعد وبدقة أعلى.

ومؤخرا، نشر الجيش الإسرائيلي تصريحات لقائد الوحدة التي تشغّل "دوهر شمايم"، قال فيها: "فكرة الطائرة هي أنها مصممة للاستخدام على مستوى اللواء. في الواقع، تمنح (دوهر شمايم) قادة الألوية (عيونا) في المعركة. في الوقت الحالي، ليس لديهم طائرة بدون طيار أو طائرة مسيّرة خاصة بمستوى اللواء، وهذه ميزة كبيرة لهم. المهام التي ستنفذها (دوهر شمايم) أكثر عمقًا، ولها رؤية أوسع".

وأبان مقطع فيديو متداول المسيرة الإسرائيلية في حي الرمال بمدينة غزة، حيث حملها المواطنون ونقلوها من مكان سقوطها.

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة عبرية: حماس تغير موقفها من الصفقة وخلافات إسرائيلية حول كيفية التعامل معها

12 مليون شاهدوا البرنامج بالإنجليزيّة الذي فَضَحَ واشنطن وإسرائيل.. راهبة قضت عقديْن بفلسطين: حماس حركة مقاومة تدافع عن شعبها وأرضها..

القناة 12 العبرية : وثيقة سرية سلمت لنتيناهو بان حماس جاهزة الآن لـ"صفقة جزئية"

رئيس الاستخبارات السابق: نتنياهو جبان ورئيس الأركان مصاب بالبارانويا

تل أبيب وطهران ترفعان مستوى التأهب العسكري: الدفاع المدني الإسرائيلي يتلقى تعليمات للاستعداد لحرب مع إيران

جيش الاحتلال يلقي مناشير إخلاء لسكان شرق غزة

رويترز : فشل المفاوضات بين إسرائيل وجنوب السودان حول توطين سكان قطاع غزة في أراضي الأخيرة..

الأخبار الرئيسية

الاحتلال يستأنف إدخال الخيام ومعدات الإيواء إلى غزة استعدادا لنقل سكان شمال القطاع جنوبا

رئيس الوزراء الفلسطيني يزور معبر رفح برفقة مسؤولين مصريين

الصحة : 11 شهيدا بينهم 5 من منتظري المساعدات شمال غرب قطاع غزة

IMG_1217

الولايات المتحدة توقف تأشيرات الدخول لسكان قطاع غزة…

رويترز : فشل المفاوضات بين إسرائيل وجنوب السودان حول توطين سكان قطاع غزة في أراضي الأخيرة..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية