الجيش الإيراني يعلن لأول مرة انضمام مُسيرة “انتحارية” متطورة لترسانته العسكرية..

السبت 16 أغسطس 2025 03:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
طهران / وكالات /

كشفت القوات البرية الإيرانية، في الآونة الأخيرة ضمن برنامج تلفزيوني، عن طائرة مسيرة انتحارية جديدة تدعى “سيمرغ”، والتي تتميز بقدرتها على الطيران في مجموعات وفق نظام “الطيران الجماعي”.
وتعتمد هذه التقنية على تشكيل على شكل حرف “V”، يتيح تنسيقًا وتغطية متبادلة بين الطائرات، بحيث يمكن لطائرة احتياطية أن تحل محل الطائرة الرئيسية فور إصابتها ومواصلة المهمة دون انقطاع.
ويتراوح المدى التشغيلي للمسيّرة “سيمرغ” بين 5 و50 كيلومترا، مع إمكانية زيادته تبعا لنوع المحرك، فيما تزن حمولتها القتالية نحو 2.5 كيلوغرام، قادرة على تدمير مركبات خفيفة وخنادق ومراكز مراقبة ومدفعيات وأهداف مشابهة، وتمتاز بانخفاض تكلفتها وصغر حجمها مع إمكانية إنتاجها على نطاق واسع واستخدامها لفترات طويلة، وفقا لوكالة أنباء “فارس” الإيرانية.
وأبرز ما يميز المسيرة “سيمرغ” هو قدرتها على التخفي والارتباط بشبكة طيران جماعي تضم عددًا غير محدود من الطائرات، ما يمنحها القدرة على تنفيذ عمليات معقدة ومتعددة الطبقات دون أن تُكتشف أو تُعترض.
ويعكس الكشف عن هذه المسيّرة خطوة متقدمة نحو تعزيز قدرات القوات البرية الإيرانية في الاستطلاع والهجوم والدعم الميداني، بما يضيف عنصر ردع ذكي وفعّال ويعزز القدرات الدفاعية لإيران.

