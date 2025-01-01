دبابات الاحتلال تعتقل عددا من منتظري المساعدات في منطقة الشاكوش شمال رفح

غزة/سما/

حاصرت دبابات الاحتلال مئات المواطنين داخل مراكز المساعدات الأمريكية شمال رفح والمعروف بمركز "الشاكوش".

وافاد مراسلنا ان جنود الاحتلال أطلقوا النار اولا، ما ادى لاستشهاد مواطن واصابة آخرين قبل محاصرة المواطنين واعتقال عدد منهم.

ويتكرر اقتحام المراكز التي تخضع لسيطرة الاحتلال، واعتقال المواطنين منها قبل الإفراج عن اغلبهم بعد عدة ساعات.

واستشهد فجر اليوم 8 مواطنين وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة، وخيمة تؤوي نازحين في خان يونس جنوبا.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى العودة بمخيم النصيرات، بوصول 6 شهداء بينهم 4 أطفال إلى المستشفى جراء قصف الاحتلال منزلا في مخيم البريج وسط القطاع.