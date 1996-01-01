12 مليون شاهدوا البرنامج بالإنجليزيّة الذي فَضَحَ واشنطن وإسرائيل.. راهبة قضت عقديْن بفلسطين: حماس حركة مقاومة تدافع عن شعبها وأرضها..

وكالات - سما-
مقابلةٌ واحدةٌ في برنامجٍ أمريكيٍّ تلفزيونيٍّ مشهورٍ جدًا أثار القلق والخشية في إسرائيل، فالراهبة التي تحدثت عاشت المعاناة، ورأت الجرائم والفظائع التي ترتكبها دولة الاحتلال ضدّ الفلسطينيين، وأكّدت لمئات ملايين المُشاهدين أنّ حركة حماس هي حركة مقاومة تُدافِع عن شعبها وأرضها، الأمر الذي أثار حنق وغضب إسرائيل لأنّ أقوالها كانت بمثابة مسمارٍ فولاذيٍّ آخرٍ في نعش السرديّة الصهيونيّة.
وتلقى ظهور الراهبة أغابيا ستيفانوبولوس في معرض تاكر كارلسون المحافظ في الولايات المُتحدّة الأمريكيّة مدحًا واسع النطاق لفضح تجربة المسيحيين الفلسطينيين الذين يعيشون في عهد الاحتلال الإسرائيلي والحرب على غزة.
الحلقة الأخيرة، بعنوان (إليك ما يعجبه حقًا أنْ تعيش كمسيحيٍّ في الأرض المقدسة)، كانت لديها حوالي 12 مليون مشاهدة بحلول وقت كتابة هذا التقرير.
وكانت الأم ستيفانوبولوس، التي عاشت في بلدة بيثاني الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة منذ عام 1996، من بين العديد من الضيوف المؤيدين للفلسطينيين في برنامج مضيف فوكس نيوز السابق.
وإلى جانب رواياتها عن التمييز التي يتعرّض لها الفلسطينيون، كرس كارلسون الكثير من المقابلة لاستكشاف الصهيونية المسيحية، وهو اعتقاد من قبل بعض اليهود يجب أنْ يعودوا إلى الأرض المقدسة لإثارة (المجيء الثاني) للمسيح، كما يؤمن سفير الولايات المُتحدّة الأمريكيّة في إسرائيل، مايك هكابي، الذي يدعو لإقامة إسرائيل الكبرى.
جديرٌ بالذكر أنّه في المقابلة، قامت الأم ستيفانوبولوس بتفصيل سرقة إسرائيل للأرض المسيحية، ومهمة ما تُسمّى بـ (إسرائيل الكبرى)، أيْ فلسطين التاريخيّة، واضطهاد المسيحيين على يد إسرائيل، من بين العديد من الموضوعات الأخرى.
كما كشفت الراهبة الأمريكيّة عاشت لمدّة عشرين عامًا في فلسطين النقاب عن أن المسيحيّين في الأراضي المقدّسة، أيْ في فلسطين التاريخيّة، يواجهون وضعًا صعبًا للغاية، مشابهًا لوضع المسلمين، بسبب هويتهم الفلسطينيّة، على حدّ قولها.
وأشارت الراهبة أغابيا ستيفانوبولوس في حوارٍ مع الإعلاميّ الأمريكيّ الشهير تاكر كارلسون، إلى أنّ المسيحيّين الفلسطينييّن يعانون، خاصة في مناطق مثل بيت لحم والقدس، من قيودٍ صارمةٍ على حركتهم.