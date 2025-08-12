جيش الاحتلال يلقي مناشير إخلاء لسكان شرق غزة

القدس المحتلة/سما/

ألقى جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مناشير على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، داعيا السكان إلى الإخلاء الفوري.

وجاء في المناشير التي ألقيت: "تحذير عاجل! إلى كل من لم يخل أو عاد إلى البلوكات 613, 624, 625, 628, 629, 630, 631, 641, 695 في حي الزيتون، كما تم تحذيركم، يواصل الجيش الإسرائيلي بتوسيع عملياته غربا".

وأضافت: "من أجل سلامتكم، اخلوا فورا جنوبا نحو المواصي".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف أمس الخميس، مبنيين سكنيين في منطقة عسقولة بحي الزيتون، ومربعا سكنيا قرب المجمع الإسلامي في حي الصبرة جنوب المدينة.