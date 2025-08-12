  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

جيش الاحتلال يلقي مناشير إخلاء لسكان شرق غزة

الجمعة 15 أغسطس 2025 11:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يلقي مناشير إخلاء لسكان شرق غزة



القدس المحتلة/سما/

ألقى جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مناشير على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، داعيا السكان إلى الإخلاء الفوري.

وجاء في المناشير التي ألقيت: "تحذير عاجل! إلى كل من لم يخل أو عاد إلى البلوكات 613, 624, 625, 628, 629, 630, 631, 641, 695 في حي الزيتون، كما تم تحذيركم، يواصل الجيش الإسرائيلي بتوسيع عملياته غربا".

وأضافت: "من أجل سلامتكم، اخلوا فورا جنوبا نحو المواصي".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف أمس الخميس، مبنيين سكنيين في منطقة عسقولة بحي الزيتون، ومربعا سكنيا قرب المجمع الإسلامي في حي الصبرة جنوب المدينة.

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو يحدد 5 مبادئ لإنهاء الحرب في غزة

فصائل فلسطينية بالقاهرة: تجاوبنا مع كل مقترحات وقف العدوان على غزة وندعو مصر لرعاية “اجتماع وطني طارئ” لتوحيد الصف

مستعدون لكربلاء جديدة..أمين عام حزب الله : لن نسلم السلاح إما أن نعيش معا أو على الدنيا السلام

إسرائيل تحشد قواتها للعدوان المقرر الشهر المقبل على مدينة غزة ..

جندي احتياط إسرائيلي يكشف مواجهة حادة كادت تتحول لعراك مع نائب في الكنيست

نتنياهو: هدفي القضاء على “حماس” والأمر الوحيد الذي سيحرر “المخطوفين” هو الضغط العسكري ويمكننا هدم غزة بيوم واحد

الفصائل الفلسطينية توجه نداء إلى مصر من قلب القاهرة

الأخبار الرئيسية

القناة 12 العبرية : وثيقة سرية سلمت لنتيناهو بان حماس جاهزة الآن لـ"صفقة جزئية"

20250812071422reup-2025-08-12t071222z_1169227933_rc20reavlhaq_rtrmadp_3_israel-palestinians-gaza-youth.h-730x438 (1)

ترقب طرح أفكار التهدئة الجديدة خلال أيام بعد مشاورات القاهرة-الدوحة التحضيرية

689f19134236041cb51c8b5b

سمير حليلة: لدي شروط لحكم غزة

689eefee423604777a75f845

سموتريتش: ترامب الأكثر دعما لإسرائيل.. ونرفض أي دولة فلسطينية!

689ee7eb423604777a75f83e

دبلوماسيون إسرائيليون يحذرون من العزلة الدولية المتصاعدة لـ"إسرائيل"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية