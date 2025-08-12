  1. الرئيسية
9 شهداء بينهم 6 من منتظري المساعدات برصاص الاحتلال

الجمعة 15 أغسطس 2025 05:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
9 شهداء بينهم 6 من منتظري المساعدات برصاص الاحتلال



غزة/سما/

 استشهد 9 مواطنين، بينهم 6 من منتظري المساعدات، وأصيب آخرون، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، شمال غرب قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا نقلا عن مجمع الشفاء الطبي، بأن جثامين 6 شهداء، وصلت إلى المجمع من منتظري المساعدات والشهداء هم: ثائر محمد سلمان أبو مغصيب، ومنذر نعيم سيد أبو الخير، وجهاد أحمد محمد شلحة، ومحمد رامز رمضان الناعوق، وعبد العزيز بسام أحمد حبيب، وأحمد نعيم مصطفى قنيطة، فيما أصيب عدد آخر بجروح.

كما استشهدت طفلة، وأصيب 7 مواطنين، إثر قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية لعائلة البلعاوي قرب مسجد الإمام الشافعي بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، وفقا لما أكده المستشفى المعمداني.

كما شن طيران الاحتلال غارة في محيط العيادة الخارجية لمستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزّة.

وقال مراسلنا، إن طيران الاحتلال الإسرائيلي قصف خيمة تؤوي نازحين في محيط مبنى العيادة الخارجية بمستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد مواطنين اثنين وإصابة آخرين.

