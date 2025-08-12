  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

قناة إسرائيلية تنشر تفاصيل إضراب شامل دعت إليه عائلات الأسرى الأحد

الجمعة 15 أغسطس 2025 05:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة إسرائيلية تنشر تفاصيل إضراب شامل دعت إليه عائلات الأسرى الأحد



القدس المحتلة/سما/

نشرت القناة 13 العبرية، الجمعة، تفاصيل بشأن الإضراب المرتقب في إسرائيل بعد غد الأحد، والذي يضم مواكب وخطابات وعروضا في كافة المناطق، للضغط على الحكومة من أجل إبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة “حماس”.

وقالت القناة إن عائلات الأسرى الإسرائيليين سينظمون يوما احتجاجيا كاملا الأحد المقبل، في جميع أنحاء إسرائيل، تتخلله مسيرة بالسيارات وعروض متنوعة.

وتبدأ فعاليات الإضراب، وفق القناة، في السابعة صباحا بالتوقيت المحلي في العديد من المدن والبلدات، ومن المقرر أن تنضم إلى الاحتجاج مئات السلطات المحلية والمنظمات، كما أعلنت العديد من الشركات عن سماحها لموظفيها بالمشاركة في المبادرة.

وتشمل فعاليات اليوم الاحتجاجي مواكب وخطابات وعروضا في “ساحة الرهائن” بمدينة تل أبيب، ومواقع أخرى، ولقاءات مع ناجين من الأسر وعائلات الأسرى.

وتنتشر تلك الاحتجاجات، بحسب القناة العبرية، في جميع أنحاء البلاد، مع أنشطة رئيسية في تل أبيب والمدن الكبرى الأخرى.

والثلاثاء، أعلنت الجامعة العبرية في مدينة القدس الغربية، اعتزامها المشاركة في الإضراب، فيما دعا زعيم المعارضة يائير لبيد أنصار الحكومة إلى المشاركة في الإضراب، معتبرا ذلك أمرا لا يخص المعارضة فقط.

والاثنين، قالت صحيفة “يسرائيل هيوم” إن عددا من الشركات توافق على الانضمام للمطالبة بصفقة تعيد كل الأسرى، دون تحديد عدد وأسماء تلك الشركات.

جاء ذلك، بعد أن قالت القناة “12” العبرية الأحد، إن عائلات كل من الأسرى وقتلى الجيش الإسرائيلي، أعلنت بمؤتمر صحافي في تل أبيب نيتها تنفيذ إضراب شامل وشل الحياة في 17 أغسطس/ آب الجاري

الأكثر قراءة اليوم

الأمير تركي الفيصل يعلق على إمكانية التطبيع مع تل أبيب حاليا ورؤية نتنياهو لـ"إسرائيل الكبرى"(فيديو)

نتنياهو يحدد 5 مبادئ لإنهاء الحرب في غزة

فصائل فلسطينية بالقاهرة: تجاوبنا مع كل مقترحات وقف العدوان على غزة وندعو مصر لرعاية “اجتماع وطني طارئ” لتوحيد الصف

هاليفي يوجه اتهامات خطيرة لرئيس الموساد

الرئيس عباس للفصائل الفلسطينية: لا نريد دولة مسلحة

واشنطن معلقةً على مشروع سموتريتش الاستيطاني: يتماشى مع هدف ترامب

“آب اللهاب” يحرق غزة كصواريخ الحرب والسكان يشتهون شربة ماء بارد

الأخبار الرئيسية

20250812071422reup-2025-08-12t071222z_1169227933_rc20reavlhaq_rtrmadp_3_israel-palestinians-gaza-youth.h-730x438 (1)

ترقب طرح أفكار التهدئة الجديدة خلال أيام بعد مشاورات القاهرة-الدوحة التحضيرية

689f19134236041cb51c8b5b

سمير حليلة: لدي شروط لحكم غزة

689eefee423604777a75f845

سموتريتش: ترامب الأكثر دعما لإسرائيل.. ونرفض أي دولة فلسطينية!

689ee7eb423604777a75f83e

دبلوماسيون إسرائيليون يحذرون من العزلة الدولية المتصاعدة لـ"إسرائيل"

689e616b4236044f8155db5f

" مهاجمة إيران ممنوعة ومستحيلة.. حرب كلامية بين كاتس وبينيت

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية