سموتريتش: ترامب الأكثر دعما لإسرائيل.. ونرفض أي دولة فلسطينية!

القاهرة/سما/

أكد وزير المالية الإسرائيلي بتسئيل سموتريتش معارضته الشديدة لحل الدولتين، واصفا إياه بأنه "ضرب من الحماقة والتهديد الوجودي لإسرائيل والشعب اليهودي".

وأضاف: "نحن عازمون على إزالة هذه الفكرة من جدول الأعمال الدولي"، مرحبا بقرار الإدارة الأمريكية السابقة الموافقة على خطط البناء الاستيطاني في منطقة "E1" بالضفة الغربية، معتبرا أنها "خطوة كبيرة" في هذا الاتجاه.

كما وصف سموتريتش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه "أكثر رئيس في البيت الأبيض تأييدا لإسرائيل منذ قيام الدولة"، كما أشاد بالسفير الأمريكي السابق في إسرائيل، ديفيد فريدمان، لكونه "الأكثر ارتباطا بدولة إسرائيل والشعب اليهودي".

جاء ذلك في تصريحات لسموتريتش أشاد فيها بالدعم الأمريكي لإسرائيل، قائلا: "سيخلد التاريخ وقوفكم الشجاع إلى جانب الخير في مواجهة الشر، والحق في مواجهة الباطل".

وفي ختام تصريحاته، دعا سموتريتش رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى "بسط السيادة الإسرائيلية الكاملة على الأراضي الفلسطينية"، قائلاا: "حان الوقت لذلك، وكل شيء جاهز للتنفيذ".

يذكر أن سموتريتش، أحد أبرز قادة اليمين المتطرف في إسرائيل، يتزعم تيارا يدعو إلى ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية ورفض أي حل يقوم على أساس الدولتين.