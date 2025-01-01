  1. الرئيسية
وزارة الشتات الإسرائيلية تدرس إطلاق حملة ضد قطر وتركيا

الجمعة 15 أغسطس 2025 09:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

أفادت قناة "كان" العبرية، مساء اليوم الخميس، أن وزارة الشتات الإسرائيلية تدرس إطلاق حملة دعائية ضد قطر وتركيا، بناءً على طلب وزير الشتات عميحاي شيكلي.

وبحسب التقرير، بدأت رئيسة قسم التوعية في الوزارة، هداس ميمون، بالتحضيرات الأولية للحملة المحتملة، التي ستكون موجهة ضد الدولتين رغم أن إسرائيل تحتفظ بعلاقات دبلوماسية معهما.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تلعب فيه قطر دور الوسيط الرئيسي في المفاوضات الجارية لإبرام صفقة تبادل الأسرى، إلى جانب مصر والولايات المتحدة، فيما تواصل تركيا، رغم التوترات السياسية، الحفاظ على علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل.

