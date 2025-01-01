  1. الرئيسية
نتنياهو يحدد 5 مبادئ لإنهاء الحرب في غزة

الجمعة 15 أغسطس 2025 12:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القدس المحتلة/سما/

حدد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم الخميس، 5 مبادئ أساسية لإنهاء الحرب في غزة.


قال نتنياهو: "قبل أسبوع عقدت اجتماعا للمجلس الوزاري المصغر (الكابينت)، وقررنا خمسة مبادئ لإنهاء الحرب".

وتتضمن المبادئ الخمسة:

نزع سلاح حماس.
إعادة جميع المخطوفين الأحياء والقتلى على حد سواء.
نزع السلاح كله من قطاع غزة وليس فقط نزع سلاح حماس، بل التأكد من عدم تصنيع السلاح في القطاع وعدم تهريبه إليه.
السيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة، بما يشمل الحزام الأمني.
إدارة مدنية بديلة لا تتبع لحماس ولا للسلطة الفلسطينية، أي "أشخاص لا يربّون أبناءهم على الإرهاب، ولا يمولون الإرهاب، ولا يرسلون إرهابيين".
وأضاف نتنياهو: "هذه المبادئ الخمسة ستضمن أمن إسرائيل. هذا هو معنى كلمة النصر".

وختم قائلا: "هذا ما نعمل عليه ويجب على الجميع أن يفهم ذلك".

وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي أن رئيس الأركان إيال زامير، صادق على خطة احتلال مدينة غزة.

‏وأكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي على "أهمية رفع جاهزية القوات والاستعداد لاستدعاء قوات الاحتياط، مع تنفيذ تدريبات إنعاشية ومنح فترة لتنفس الصعداء استعدادا للمهام القادمة".

الأمير تركي الفيصل يعلق على إمكانية التطبيع مع تل أبيب حاليا ورؤية نتنياهو لـ"إسرائيل الكبرى"(فيديو)

كاتس يبحث مع زامير خطة احتلال مدينة غزة قبيل المصادقة عليها الأحد

"آب اللهاب" يحرق غزة كصواريخ الحرب والسكان يشتهون شربة ماء بارد

سموتريتش: الضفة الغربية جزء من "إسرائيل" بوعد إلهي

مصدر أمريكي: ترامب قد يزور "إسرائيل" الشهر المقبل

