تنديدا بالإبادة والتجويع وقتل الصحافيين بغزة: اعتقالات في حيفا ووقفة في رهط

حيفا/سما/

شارك العشرات من النشطاء والمتظاهرين مساء اليوم، الخميس، في وقفة احتجاجية تحت شعار "لن تقتلوا الحقيقة، لن تخفوا جرائمكم" في ساحة الأسير بمدينة حيفا، وذلك ضد حرب الإبادة الجماعية والتجويع وقتل الصحافيين في قطاع غزة.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية 12 متظاهرا واقتادتهم إلى مركزها في المدينة، وذلك بعد أن دفعت بقوات كبيرة إلى مكان الوقفة الاحتجاجية الذي شهد في السابق أيضا اعتداءات واعتقالات بحق المتظاهرين.



ورفع المتظاهرون في الوقفة لافتات مطالبة بإنهاء الحرب، إذ كتب على بعض منها "أوقفوا حرب الإبادة الجماعية"، "لا لتجويع غزة"، "لن تقتلوا الحقيقة، ولن تخفوا إجرامكم".

كما قرع المتظاهرون الأواني الفارغة، في إشارة إلى سياسات التجويع الإسرائيلية الممنهجة بحق أهالي غزة.



وجاءت الوقفة بدعوة من "الحراك الموحد في الداخل الفلسطيني"، الذي ينشط ضد الحرب والإبادة الجماعية في غزة، وذلك ضمن سلسلة من الوقفات والفعاليات الاحتجاجية التي تنظم في ساحة الأسير ومدينة حيفا.



وفي رهط، شارك العشرات من أهالي المدينة ومنطقة النقب في وقفة احتجاجية نظمت على الدوار الأول، للمطالبة بإنهاء حرب الإبادة والتجويع في غزة.

وهتف المتظاهرون بشعارات منددة بالحرب، ورفعوا صورا لأطفال غزة المجوّعين، بالإضافة إلى لافتات كتب عليها عبارات تدعو إلى إنهاء الحرب، من بينها "نقف ضد التجويع"، "نقاوم الاحتلال"، "أوقفوا الحرب"، "لا يوجد حل عسكري"، "كفى سفكا لدم الأبرياء".



ومن المزمع أن يتبع هذه الاحتجاجات، وقفات أخرى في مناطق الـ48 خلال نهاية الأسبوع، من بينها في كفر قرع وطمرة وكابول وأم الفحم ودير حنا وأبو غوش وعين رافا وعين نقوبا واللد وجلجولية وكوكب أبو الهيجاء والطيرة.

وأقرت لجنة المتابعة العليا تنظيم مظاهرة قطرية في مدينة تل أبيب يوم السبت 23 آب/ أغسطس الجاري، ضد حرب الإبادة والتجويع والتهجير في غزة.



وأهابت المتابعة بمركبات اللجنة سواء الأحزاب والسلطات المحلية العربية، للبدء بالاستعداد والتحشيد الجماهيري لضمان نجاح المظاهرة، كما ستكون اتصالات مع قوى تقدمية حقيقية مناهضة للحرب والاحتلال في الشارع الإسرائيلي، لتشارك في المظاهرة.