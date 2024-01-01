  1. الرئيسية
إصابة شرطي جراء غارة إسرائيلية على بلدة عيترون جنوبي لبنان

الخميس 14 أغسطس 2025 08:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيروت/سما/

أصيب شرطي لبناني جراء استهداف مسيرة إسرائيلية دراجة نارية في بلدة عيترون جنوبي البلاد، الخميس، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، بـ”سقوط جريح في غارة لمسيرة (إسرائيلية) استهدفت دراجة نارية في بلدة عيترون بصاروخين”، قبل ذكرها لاحقا أن المستهدف “شرطي في بلدية البلدة”.

وأضافت أن “الطيران (الإسرائيلي) المسير يحلق في شكل منخفض ودائري، فوق بلدتي عيناتا وعيترون (جنوب) بشكل متواصل”، دون مزيد من التفاصيل

 

وتأتي الغارة غداة قيام رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، الأربعاء، بجولة ميدانية في الأراضي التي تحتلها بلاده في جنوب لبنان، وذلك بالتزامن مع زيارة أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، للبلد العربي.

وأقر زامير، الأربعاء، بتنفيذ 600 غارة جوية على لبنان منذ اتفاق وقف إطلاق النار الساري بتاريخ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وذلك في انتهاك لهذا الاتفاق، مشددا على بلاده “لن تعود للوراء”.

وشنت إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح.

وفي 27 نوفمبر 2024، بدأ سريان اتفاق لوقف لإطلاق النار بين “حزب الله” وإسرائيل، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عن 281 شهيدا و591 جريحا، وفق بيانات رسمية.

وفي تحد لاتفاق وقف إطلاق النار، نفذ الجيش الإسرائيلي انسحابا جزئيا من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال سيطر عليها خلال الحرب الأخيرة.

