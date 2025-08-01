  1. الرئيسية
زوجة نتنياهو تتلقى هدية غير متوقعة من مذيع إسرائيلي (صورة)

الخميس 14 أغسطس 2025 06:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
زوجة نتنياهو تتلقى هدية غير متوقعة من مذيع إسرائيلي (صورة)



القدس المحتلة/سما/

تلقت سارة زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هدية غير متوقعة من مذيع القناة 24 العبرية، خلال لقاء مع رئيس الحكومة.

وخلال مقابلة نتنياهو تم إهداء سارة قلادة على شكل "حدود أرض الميعاد"، التي ترسم حدود إسرائيل شاملة الأردن وحتى نهر الفرات، بالإضافة إلى سوريا.

وبحسب مصادر عبرية، صُنعت القلادة من قِبل المذيع شارون غال، الذي كان يجري المقابلة وأهداها في البرنامج لسارة عن طريق زوجها نتنياهو.

ويوم الثلاثاء، ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو قال في مقابلة مع قناة "آي 24" إنه يشعر بأنه في "مهمة تاريخية وروحية" وأنه "مرتبط بشدة برؤية إسرائيل الكبرى".

وتشمل إسرائيل الكبرى وفق مزاعم إسرائيلية مناطق تضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وجزءا من الأردن ولبنان وسوريا ومصر.

ووفق الموقع العبري، استخدمت عبارة "إسرائيل الكبرى" بعد حرب الأيام الستة في يونيو 1967 للإشارة إلى إسرائيل ومناطق القدس الشرقية والضفة الغربية، وقطاع غزة، وشبه جزيرة سيناء، ومرتفعات الجولان.

كما ذكرت الصحيفة أن عبارة "إسرائيل الكبرى" استخدمها أيضا بعض الإسرائيليين الأوائل للإشارة إلى إسرائيل الحالية وغزة والضفة الغربية والأردن حاليا.

