  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

شركة ألمانية تدرس الالتفاف على حظر تصدير الأسلحة لـ"إسرائيل"

الخميس 14 أغسطس 2025 06:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
شركة ألمانية تدرس الالتفاف على حظر تصدير الأسلحة لـ"إسرائيل"



برلين/سما/

تدرس شركة "رينك" الألمانية، التي تتخذ من أوجسبورج مقرا لها، إمكانية الالتفاف على الحظر الجزئي لتصدير الأسلحة لإسرائيل.

تدرس شركة "رينك" الألمانية، التي تتخذ من أوجسبورج مقرا لها، إمكانية الالتفاف على الحظر الجزئي لتصدير الأسلحة لإسرائيل.


وقال رئيس الشركة ألكسندر ساجيل، لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، إن هناك خطة بديلة تتضمن نقل إنتاج علب التروس الخاصة بدبابات إسرائيل إلى الولايات المتحدة.


ونقلت الصحيفة عن ساجيل قوله إنه من منظور ألماني، تقع على عاتق الشركة "المسؤولية في ضمان حفاظ إسرائيل على قدرة الردع."

وأضاف ساجيل أن هذا ليس ضروريا في غزة فحسب، بل على الحدود الإسرائيلية الأخرى أيضا.

ولم يحدد ساجيل عدد علب التروس المعنية.

وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد أعلن الأسبوع الماضي، بشكل مفاجئ أن برلين لن تسمح في الوقت الحالي بتصدير أي أسلحة يمكن استخدامها في حرب غزة.

وجاء هذا الإعلان بعد ساعات من موافقة مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على خطة مثيرة للجدل للاستيلاء على مدينة غزة واحتلالها، حيث يعيش أكثر من مليون مدني فلسطيني.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس ديوان المستشارية الألمانية تورستن فراي أن ألمانيا لن تتخلى عن دعمها لإسرائيل وستواصل ضمان أمنها على الرغم من قرار تعليق إصدار تصاريح تصدير المنتجات العسكرية إلى إسرائيل.

الأكثر قراءة اليوم

القناة 12 العبرية : إسرائيل تجري محادثات مع 5 دول بشأن استقبال سكان غزة

نتنياهو يهدد بقصف غزة على طريقة تدمير مدينة درسدن الألمانية اثناء الحرب العالمية الثانية..

بمشاركة 100 الف جندي.. صحيفة عبرية تكشف عن خطط احتلال قطاع غزة

مصر تدفع لاتفاق شامل حول غزة نهاية الشهر الحالي ..

رئيس الموساد يلتقي رئيس الوزراء القطري في الدوحة لبحث الخطوط العريضة لصفقة إنهاء الحرب

تركيا تخفض رسوم التأشيرة السياحية للفلسطينيين إلى 440 شيكلا

هآرتس : إسرائيل ماضية في السيطرة على مدينة غزة ..

الأخبار الرئيسية

20250814054239

كاتس يبحث مع زامير خطة احتلال مدينة غزة قبيل المصادقة عليها الأحد

2-71-730x438

“آب اللهاب” يحرق غزة كصواريخ الحرب والسكان يشتهون شربة ماء بارد

689db62a42360475b077b3b5

سموتريتش: الضفة الغربية جزء من "إسرائيل" بوعد إلهي

689de30e42360417e420b10c

مصدر أمريكي: ترامب قد يزور "إسرائيل" الشهر المقبل

برنياع

رئيس الموساد يلتقي رئيس الوزراء القطري في الدوحة لبحث الخطوط العريضة لصفقة إنهاء الحرب

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية