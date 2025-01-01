مسؤول عسكري إسرائيلي: لا وجود لوعد أو التزام من قبل "إسرائيل" تجاه دروز سوريا سواء بدولة أو تمويل

القدس المحتلة/سما/

أكد مسؤول عسكري إسرائيلي في تصريحات صحفية يوم الأربعاء، أنه لا وجود لوعد أو التزام من قبل إسرائيل تجاه الدروز في سوريا سواء بدولة أو تمويل.



وذكرت وسائل إعلام ووكالات أنباء في وقت سابق، أن الولايات المتحدة تناقش إنشاء ممر إنساني بين إسرائيل ومدينة السويداء السورية.

ووفقا لموقع "أكسيوس"، أعربت الحكومة السورية للولايات المتحدة عن قلقها من "إمكانية استخدام الميليشيات الدرزية للممر الإنساني لتهريب الأسلحة".

ومن المتوقع أن يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك في باريس مع وزير التخطيط الاستراتيجي الإسرائيلي رون ديرمر، ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، لمحاولة التوصل إلى اتفاق.

والأربعاء، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إن الأحداث التي شهدتها السويداء فتنة طائفية افتعلتها إسرائيل.

وأضاف الشيباني خلال مؤتمر صحفي من أنقرة مع نظيره التركي هاكان فيدان، "لا نقبل استغلال أهالي السويداء من قبل إسرائيل وغيرها وحماية السويداء وسكانها مسؤولية الدولة السورية".

وأكد أن "سوريا لكل السوريين وعلينا تغليب لغة العقل"، مشددا على أن "الدروز جزء أساسي من الشعب السوري".

وشدد على أن بلاده ملتزمة بمحاسبة أي انتهاكات في السويداء وهذا من مسؤولية الدولة وأن "استقرار سوريا هو استقرار للمنطقة".

وأشار إلى أن سوريا تواجه "تحديات لا تقل خطورة عن التي وجهناها خلال الحرب"، موضحا أن بلاده "تواجه تدخلات خارجية تحاول دفع سوريا نحو الفتنة".

وصرح الشيباني "نواجه الآن تحديات كبيرة لا تقل خطورة عن التحديات التي واجهناها خلال سنوات الحرب، ونواجه تدخلات خارجية متعددة، بعضها مباشر وأخرى غير مباشرة، تهدف للتقسيم وتعول على الطائفية والفتنة".

وشدد على أن أكبر التحديات التي تواجه سوريا اليوم هي التدخلات الإسرائيلية، وقال: "ما يحدث في السويداء يحدث في مدينة سورية، وهو حدث بشكل مفتعل من طرف إسرائيل لبث الفتنة الطائفية"، داعيا العقلاء في السويداء لتغليب لغة العقل وإعطاء الدولة المجال لتقوم بدورها.

ولفت الشيباني إلى أن المؤتمر الذي حدث في الحسكة لا يمثل الشعب السوري ولا يمثل الغالبية العظمى من الشعب السوري والطوائف، وهذا المؤتمر هو نقض لاتفاق العاشر من مارس.