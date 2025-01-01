  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

العراق والأردن ينددان بتصريحات نتنياهو حول "إسرائيل الكبرى"

الخميس 14 أغسطس 2025 06:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
العراق والأردن ينددان بتصريحات نتنياهو حول "إسرائيل الكبرى"



عواصم/سما/

دانت وزارة الخارجية العراقية بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول "رؤية إسرائيل الكبرى"، معتبرة أنها تكشف بوضوح عن أطماعه التوسعية.


وقالت الخارجية العراقية في بيان إن "هذه التصريحات تمثل استفزازا صارخا لسيادة الدول وانتهاكا فاضحا للقانون الدولي.

وأضافت الخارجية العراقية أن "هذه الممارسات المقترنة بخطاب سياسي قائم على التوسع والضم تستدعي تحركا فاعلا لوضع حد لتجاوزات الاحتلال ووقف سياسة الإفلات من العقاب".
من جهته، دان الأردن خطة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش حول منع إقامة الدولة الفلسطينية.

وأكد الأردن أن تصريحات سموتريتش تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي واعتداء على حق الفلسطينيين غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة، محذرا من استمرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في سياستها التوسّعية في الضفة الغربية المحتلة.

وأمس، ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو قال في مقابلة مع قناة "آي 24" إنه يشعر بأنه في "مهمة تاريخية وروحية" وأنه "مرتبط بشدة برؤية إسرائيل الكبرى".

وتشمل إسرائيل الكبرى وفق مزاعم إسرائيلية مناطق تضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وجزءا من الأردن ولبنان وسوريا ومصر.

ووفق الموقع العبري، استخدمت عبارة "إسرائيل الكبرى" بعد حرب الأيام الستة في يونيو 1967 للإشارة إلى إسرائيل ومناطق القدس الشرقية والضفة الغربية، وقطاع غزة، وشبه جزيرة سيناء، ومرتفعات الجولان.

كما ذكرت الصحيفة أن عبارة "إسرائيل الكبرى" استخدمها أيضا بعض الإسرائيليين الأوائل للإشارة إلى إسرائيل الحالية وغزة والضفة الغربية والأردن حاليا.

الأكثر قراءة اليوم

القناة 12 العبرية : إسرائيل تجري محادثات مع 5 دول بشأن استقبال سكان غزة

نتنياهو يهدد بقصف غزة على طريقة تدمير مدينة درسدن الألمانية اثناء الحرب العالمية الثانية..

بمشاركة 100 الف جندي.. صحيفة عبرية تكشف عن خطط احتلال قطاع غزة

مصر تدفع لاتفاق شامل حول غزة نهاية الشهر الحالي ..

رئيس الموساد يلتقي رئيس الوزراء القطري في الدوحة لبحث الخطوط العريضة لصفقة إنهاء الحرب

تركيا تخفض رسوم التأشيرة السياحية للفلسطينيين إلى 440 شيكلا

هآرتس : إسرائيل ماضية في السيطرة على مدينة غزة ..

الأخبار الرئيسية

20250814054239

كاتس يبحث مع زامير خطة احتلال مدينة غزة قبيل المصادقة عليها الأحد

2-71-730x438

“آب اللهاب” يحرق غزة كصواريخ الحرب والسكان يشتهون شربة ماء بارد

689db62a42360475b077b3b5

سموتريتش: الضفة الغربية جزء من "إسرائيل" بوعد إلهي

689de30e42360417e420b10c

مصدر أمريكي: ترامب قد يزور "إسرائيل" الشهر المقبل

برنياع

رئيس الموساد يلتقي رئيس الوزراء القطري في الدوحة لبحث الخطوط العريضة لصفقة إنهاء الحرب

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية