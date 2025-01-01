العراق والأردن ينددان بتصريحات نتنياهو حول "إسرائيل الكبرى"

عواصم/سما/

دانت وزارة الخارجية العراقية بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول "رؤية إسرائيل الكبرى"، معتبرة أنها تكشف بوضوح عن أطماعه التوسعية.



وقالت الخارجية العراقية في بيان إن "هذه التصريحات تمثل استفزازا صارخا لسيادة الدول وانتهاكا فاضحا للقانون الدولي.

وأضافت الخارجية العراقية أن "هذه الممارسات المقترنة بخطاب سياسي قائم على التوسع والضم تستدعي تحركا فاعلا لوضع حد لتجاوزات الاحتلال ووقف سياسة الإفلات من العقاب".

من جهته، دان الأردن خطة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش حول منع إقامة الدولة الفلسطينية.

وأكد الأردن أن تصريحات سموتريتش تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي واعتداء على حق الفلسطينيين غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة، محذرا من استمرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في سياستها التوسّعية في الضفة الغربية المحتلة.

وأمس، ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو قال في مقابلة مع قناة "آي 24" إنه يشعر بأنه في "مهمة تاريخية وروحية" وأنه "مرتبط بشدة برؤية إسرائيل الكبرى".

وتشمل إسرائيل الكبرى وفق مزاعم إسرائيلية مناطق تضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وجزءا من الأردن ولبنان وسوريا ومصر.

ووفق الموقع العبري، استخدمت عبارة "إسرائيل الكبرى" بعد حرب الأيام الستة في يونيو 1967 للإشارة إلى إسرائيل ومناطق القدس الشرقية والضفة الغربية، وقطاع غزة، وشبه جزيرة سيناء، ومرتفعات الجولان.

كما ذكرت الصحيفة أن عبارة "إسرائيل الكبرى" استخدمها أيضا بعض الإسرائيليين الأوائل للإشارة إلى إسرائيل الحالية وغزة والضفة الغربية والأردن حاليا.