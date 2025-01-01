غزة: أزمة خطيرة في مستشفى ناصر الطبي في خان يونس (فيديو)

غزة/سما/

أفاد مصادر محلية بحدوث أزمة خطيرة يشهدها مستشفى ناصر الطبي في خان يونس بعد تدفق مفاجئ لمياه الصرف الصحي داخل أقسامه، بما فيها قسم الطوارئ الميداني. كما أدى هذا الحادث إلى تعطيل جزئي للخدمات الطبية وخلق بيئة خطيرة تهدد صحة المرضى والكادر الطبي على حد سواء.

وأوضحت إدارة المستشفى أن فرق الصيانة الداخلية بذلت جهودا مكثفة لاحتواء الموقف، لكن الفحوصات كشفت أن جذور المشكلة تعود إلى تضرر خطوط الصرف الصحي الرئيسية في المدينة جراء القصف الإسرائيلي الأخير.

من جهته، أكد الدكتور إياد برهوم، المدير الإداري للمجمع الطبي، أن السلطات الإسرائيلية تمنع حتى الآن وصول الفرق الفنية لإجراء الإصلاحات اللازمة.

وفي ظل هذه الظروف الصعبة، وجهت إدارة المستشفى نداء استغاثة عاجلا إلى المنظمات الدولية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية والهيئات الحقوقية، داعية إلى تدخل سريع للضغط على إسرائيل للسماح بإصلاح البنية التحتية المتضررة. وجاء هذا النداء في وقت يعاني فيه القطاع الصحي في غزة من تدهور حاد بسبب الحصار المستمر والاعتداءات المتكررة على المنشآت الطبية.



يذكر أن مجمع ناصر الطبي يعد من أهم المرافق الصحية في جنوب قطاع غزة، حيث يقدم خدماته لنحو نصف مليون مواطن في محافظة خان يونس.

وتأتي هذه الحادثة في سياق سلسلة من التحديات التي تواجه القطاع الصحي في القطاع، والتي تفاقمت بشكل كبير منذ بداية العام الجاري بسبب استمرار القيود الإسرائيلية ومنع إدخال المعدات الطبية وقطع الغيار اللازمة.