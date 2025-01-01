  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غزة: أزمة خطيرة في مستشفى ناصر الطبي في خان يونس (فيديو)

الخميس 14 أغسطس 2025 06:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: أزمة خطيرة في مستشفى ناصر الطبي في خان يونس (فيديو)



غزة/سما/

أفاد مصادر محلية بحدوث أزمة خطيرة يشهدها مستشفى ناصر الطبي في خان يونس بعد تدفق مفاجئ لمياه الصرف الصحي داخل أقسامه، بما فيها قسم الطوارئ الميداني.

كما أدى هذا الحادث إلى تعطيل جزئي للخدمات الطبية وخلق بيئة خطيرة تهدد صحة المرضى والكادر الطبي على حد سواء.

وأوضحت إدارة المستشفى أن فرق الصيانة الداخلية بذلت جهودا مكثفة لاحتواء الموقف، لكن الفحوصات كشفت أن جذور المشكلة تعود إلى تضرر خطوط الصرف الصحي الرئيسية في المدينة جراء القصف الإسرائيلي الأخير.

من جهته، أكد الدكتور إياد برهوم، المدير الإداري للمجمع الطبي، أن السلطات الإسرائيلية تمنع حتى الآن وصول الفرق الفنية لإجراء الإصلاحات اللازمة.

وفي ظل هذه الظروف الصعبة، وجهت إدارة المستشفى نداء استغاثة عاجلا إلى المنظمات الدولية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية والهيئات الحقوقية، داعية إلى تدخل سريع للضغط على إسرائيل للسماح بإصلاح البنية التحتية المتضررة. وجاء هذا النداء في وقت يعاني فيه القطاع الصحي في غزة من تدهور حاد بسبب الحصار المستمر والاعتداءات المتكررة على المنشآت الطبية.


يذكر أن مجمع ناصر الطبي يعد من أهم المرافق الصحية في جنوب قطاع غزة، حيث يقدم خدماته لنحو نصف مليون مواطن في محافظة خان يونس.

وتأتي هذه الحادثة في سياق سلسلة من التحديات التي تواجه القطاع الصحي في القطاع، والتي تفاقمت بشكل كبير منذ بداية العام الجاري بسبب استمرار القيود الإسرائيلية ومنع إدخال المعدات الطبية وقطع الغيار اللازمة.

الأكثر قراءة اليوم

القناة 12 العبرية : إسرائيل تجري محادثات مع 5 دول بشأن استقبال سكان غزة

نتنياهو يهدد بقصف غزة على طريقة تدمير مدينة درسدن الألمانية اثناء الحرب العالمية الثانية..

بمشاركة 100 الف جندي.. صحيفة عبرية تكشف عن خطط احتلال قطاع غزة

مصر تدفع لاتفاق شامل حول غزة نهاية الشهر الحالي ..

رئيس الموساد يلتقي رئيس الوزراء القطري في الدوحة لبحث الخطوط العريضة لصفقة إنهاء الحرب

تركيا تخفض رسوم التأشيرة السياحية للفلسطينيين إلى 440 شيكلا

هآرتس : إسرائيل ماضية في السيطرة على مدينة غزة ..

الأخبار الرئيسية

20250814054239

كاتس يبحث مع زامير خطة احتلال مدينة غزة قبيل المصادقة عليها الأحد

2-71-730x438

“آب اللهاب” يحرق غزة كصواريخ الحرب والسكان يشتهون شربة ماء بارد

689db62a42360475b077b3b5

سموتريتش: الضفة الغربية جزء من "إسرائيل" بوعد إلهي

689de30e42360417e420b10c

مصدر أمريكي: ترامب قد يزور "إسرائيل" الشهر المقبل

برنياع

رئيس الموساد يلتقي رئيس الوزراء القطري في الدوحة لبحث الخطوط العريضة لصفقة إنهاء الحرب

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية