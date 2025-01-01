"رويترز": إجراءات إسرائيلية وقيود بيروقراطية تعطل وصول المساعدات إلى غزة

غزة/سما/

أفادت "رويترز" بأن مئات الصناديق المحملة بالمساعدات إلى غزة بينها أدوية ومستلزمات طبية لمنظمة الصحة العالمية، أعادتها إسرائيل يوم الأحد وتكدست قرب معبر رفح.



وذكر سبعة مسؤولين عن المساعدات وثلاثة سائقين في مقابلات مع وكالة "رويترز" أن هناك عقبات متعددة تعرقل دخول المساعدات، بدءا من رفض الشحنات لأسباب بسيطة تتعلق بالتغليف أو الأوراق، وصولًا إلى التدقيق الشديد خشية الاستخدام العسكري المزدوج لبعض المواد، فضلًا عن قصر ساعات العمل في المعبر الإسرائيلي.



وفي الوقت نفسه، اتهمت عشرات المنظمات الإغاثية، إسرائيل بعرقلة توزيع المساعدات الإنسانية، بما في ذلك مواد غذائية ومستلزمات بقيمة ملايين الدولارات مخزنة في مستودعات، وهي مزاعم نفتها تل أبيب.

وكانت الشحنات التي رصدتها "رويترز"، الإثنين، على الشاحنة والمقطورة المتوقفة عند معبر رفح المصري تحمل شعارات زرقاء لمنظمة الصحة العالمية وملصقات توضح أن المحتويات تشمل أدوية موضعية وأجهزة شفط لتنظيف الجروح.

وقال موظف في المنظمة يعمل على الحدود إن الشحنة مُنعت بحجة احتوائها على "أدوية غير قانونية".

وأكدت الأمم المتحدة أن إجراءات التخليص باتت تستغرق شهرا، وأن 73 فقط من أصل 400 شاحنة لبرنامج الأغذية العالمي دخلت منذ 27 يوليو، بينما نُهب 90% من المساعدات قبل وصولها، أحيانًا على يد سكان جائعين.

وتنفي إسرائيل عرقلة المساعدات، مؤكدة دخول نحو 300 شاحنة يوميا من جميع المعابر، وغياب أي حد كمي، لكنها تشترط تسجيل المنظمات العاملة في غزة وتقول إن الهدف منع "تسلل عناصر إرهابية".

وتتهم تل أبيب حماس بسرقة المساعدات، ونشرت مقاطع تزعم إظهار مسلحين متنكرين بزي منظمة "المطبخ المركزي العالمي".

ووفق وزارة الصحة في غزة، توفي أكثر من 200 شخص جراء سوء التغذية منذ الحرب، وهي أرقام تشكك فيها إسرائيل. بينما يرى سائقون أن 30 إلى 50 شاحنة فقط من أصل 200-300 تعبر يوميًا عبر كرم أبو سالم، لأسباب وصفوها بـ"التافهة".