"أنصار الله": جريمة التجويع من أقبح وأسوأ جرائم العدو الإسرائيلي في قطاع غزة

الخميس 14 أغسطس 2025 05:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
صنعاء/سما/

قال زعيم حركة "أنصار الله" في اليمن عبد الملك الحوثي إن "سياسة التجويع التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق أهالي غزة من أقبح وأسوأ الجرائم".


وقال عبد الملك الحوثي في تصريحات: "إن العدو الإسرائيلي يحاول أن يخادع العالم بأنه يسمح بإلقاء المساعدات على رؤوس الشعب الفلسطيني وفق مخطط يستهدفه".

ولفت إلى أن "حصيلة العدوان الإسرائيلي خلال هذا الأسبوع بشراكة أمريكية أكثر من 3500 من القتلى والجرحى من الأطفال والنساء والنازحين.. قتلى جريمة الإبادة الجماعية للعدو الإسرائيلي هذا الأسبوع نتيجة الصناديق والطرود التي تلقى على رؤوس الفلسطينيين من الجو باسم المساعدات".

وشدد على أن استمرار المساعدات بهذه الوتيرة لن يسمح بدخول ما يمكن دخوله عبر المعابر المغلقة ولو بعد 8 أشهر.

كما شدد الحوثي على أن "إعلان العدو عن خطته لاحتلال غزة خطوة تصعيدية في إطار إجرامه المتواصل الفظيع".

