ساعر: الاعتراف بدولة فلسطينية انتحار لإسرائيل

الخميس 14 أغسطس 2025 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ساعر: الاعتراف بدولة فلسطينية انتحار لإسرائيل



القدس المحتلة/سما/

قال وزير الخارجية الإسرائيلي "جدعون ساعر" إن حل الدولتين هو "وهم الدولتين"، وأن الاعتراف بدولة فلسطينية سيجعل إسرائيل في حدود لا يمكن الدفاع عنها.

وصرح ساعر لقناة "نيوزماكس" العبرية، بأن قبول إسرائيل بدولة فلسطينية سيكون انتحارا، نظرا لأن آخر مرة تخلت فيها عن أراض في قطاع غزة شهدت ظهور "شبكة إرهابية ضخمة"، وفق تعبيره.

وقال ساعر "الحقيقة هي أننا جربنا بالفعل هذه الفكرة العبقرية. لقد فعلنا ذلك عندما انسحبنا بالكامل من قطاع غزة عام 2005. ما كان يسمى آنذاك خطة فك الارتباط، قبل 20 عاما. فككنا جميع معسكراتنا العسكرية، وجميع مجتمعاتنا، حتى المقابر.. لكن مع ذلك، كان ردهم هو بناء أكبر مملكة إرهاب على وجه الأرض. ولم يستغرق الأمر سوى وقت قصير جدا بعد أن هاجموا مرارا وتكرارا بالصواريخ. واستغرق الأمر 16 عاما من يوم سيطرة حماس على قطاع غزة عام 2007 حتى 7 أكتوبر."

وقال ساعر إن الدول التي تؤيد قيام دولة فلسطينية لا تهتم حقا بما يحدث لإسرائيل لأنها غير متأثرة بشكل مباشر.

وقال: "سيتعين علينا تحمل العواقب، وعندما يرفعون شعارات مثل "سنمنحكم دولة، ولكن بدون حماس"، فمن سينفذ ذلك؟.

وتابع ساعر: "لقد جربنا ذلك في تجربتين سياسيتين ضخمتين: اتفاقيات أوسلو وفك الارتباط مع غزة. وتبين أنه انتحار.. لذا، فهو خطير للغاية على أمن إسرائيل، ولهذا السبب، فإن هذه الفكرة التي كانت شائعة في السابق، لا يكاد أحد يدعمها في إسرائيل".

وختم بالقول "في المجتمع الدولي، أصبح حل الدولتين شعارا. من قال إنه الحل؟ ربما هو المشكلة. أقول إنه وهم الدولتين."

