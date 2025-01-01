"الإحصاء": ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك 3.78% الشهر الماضي

رام الله / سما /

قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن مؤشر أسعار المستهلك سجل ارتفاعاً حاداً في قطاع غزة بنسبة 6.08% الشهر الماضي مقارنة بشهر حزيران 2025، كما سجل المؤشر ارتفاعاً طفيفاً في القدس بنسبة 0.07%، بينما سجل المؤشر انخفاضاً مقداره 0.53% في الضفة الغربية، مما دفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك ليسجل ارتفاعاً في فلسطين نسبته 3.78%.

وأضاف "الإحصاء" في بيان صادر عنه، اليوم الخميس، أن مستويات الأسعار تشهد تقلباً حاداً بين الارتفاع والانخفاض في قطاع غزة، مرتبطة بتطورات عدوان الاحتلال الإسرائيلي وحركة المعابر التجارية، وليست نتيجة تغيرات ناتجة عن تفاعل عوامل السوق، وبالتالي يكون تأثيرها كبيراً على الرقم القياسي العام للأراضي الفلسطينية.

ولفت إلى أنه لا يمكن استخدام متوسط الرقم القياسي العام للأراضي الفلسطينية، ليمثل متوسط التغيرات على مستوى المناطق المختلفة، نظراً للتباين الحاد في البيانات مناطقيا، وتأثرها بشكل كبير بتغيرات الأسعار في قطاع غزة.

وأشار "الإحصاء" إلى أن مستويات الأسعار لا زالت أعلى من مثيلاتها في شهر تموز من العام السابق، فعند مقارنة الأسعار خلال شهر تموز 2025 مع شهر تموز 2024، تشير البيانات إلى ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين بنسبة 59.35%، (بواقع 127.87% في قطاع غزة، وبنسبة 2.09% في القدس، وبنسبة 0.21% في الضفة الغربية).

الرقم القياسي لأسعار المستهلك على مستوى المناطق الفلسطينية:

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطاع غزة ارتفاعاً حاداً نسبته 6.08% خلال شهر تموز 2025 مقارنة مع شهر حزيران 2025.

ارتفعت أسعار السلع الآتية في قطاع غزة لتبلغ بالمتوسط؛ خبز كماج 60 شيكلاً/كغم، والسكر 307 شيكلاً/كغم، والسولار 98 شيكلاً/لتر، وبندورة بيوت بلاستيكية 74 شيكلاً/كغم، والباذنجان 32 شيكلاً/كغم، والكوسا 46 شيكلاً/كغم، وخيار بيوت بلاستيكية 69 شيكلاً/كغم، والموز 17 شيكلاً/للقرن الواحد، والبطيخ 35 شيكلاً/كغم، والطحين 53 شيكلاً/كغم، والبنزين 293 شيكلاً/لتر، والقهوة 1423 شيكلاً/كغم، والشاي 18 شيكلاً/ 100 فتله، ومعجون الطماطم 49 شيكلاً/علبة 400غم، وسجائر مارلبورو 1200 شيكلاً/20 سيجارة، وأرز حبة قصيرة 48 شيكلاً/كغم.

ارتفاع طفيف في مؤشر غلاء المعيشة في القدس:

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في القدس J1* ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.07% خلال شهر تموز 2025، مقارنة مع شهر حزيران 2025، نتيجة لارتفاع أسعار البطاطا بنسبة 31.28%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 7.58%، وأسعار الأرز حبة قصيرة بنسبة 1.51%، وأسعار الخضروات المجففة بنسبة 1.19%، على الرغم من انخفاض أسعار الخضروات الطازجة بمقدار 3.99%، وأسعار البيض بمقدار 2.22%.

سجلت أسعار السلع الآتية ارتفاعاً في القدس J1* لتبلغ بالمتوسط: البطاطا 4 شواكل/كغم، والليمون 9 شواكل/كغم، والكمثرى 19 شيكلاً/كغم، وأرز حبة قصيرة 12 شيكلاً/كغم، والثوم الجاف 20 شيكلاً/كغم، في المقابل انخفض سعر البندورة بيوت بلاستيكية ليبلغ بالمتوسط 5 شواكل/كغم، وسعر البيض إلى 32 شيكلا/2كغم.

انخفاض مؤشر غلاء المعيشة في الضفة:

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الضفة انخفاضاً مقداره 0.53% خلال شهر تموز 2025، مقارنة مع شهر حزيران 2025، ويعزى ذلك إلى انخفاض أسعار الخضروات الطازجة بمقدار 12.16%، وأسعار الخضروات المجففة بمقدار 7.45%، وأسعار الدجاج الطازج بمقدار 6.84%، وأسعار البطاطا بمقدار 4.15%، وأسعار اللحوم الطازجة بمقدار 1.95%، على الرغم من ارتفاع أسعار البيض بنسبة 6.97%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "الديزل" بنسبة 3.53%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 2.65%.

انخفضت أسعار السلع الآتية في الضفة لتبلغ بالمتوسط؛ بندورة بيوت بلاستيكية 4 شواكل/كغم، والبصل الجاف والبطاطا 3 شواكل/كغم لكل منهما، والدجاج الطازج 13 شيكلاً/كغم، ولحم الغنم مع العظم 107 شيكلاً/كغم، في المقابل ارتفع سعر البيض ليبلغ بالمتوسط 16 شيكلاً/2كغم، والديزل 5.87 شواقل/لتر، والموز 7 شواقل/كغم، والليمون 6 شواقل/كغم. (تجدر الإشارة إلى أن أسعار اللحوم خلال شهر تموز 2025 قد انخفضت عند مستوى سعري وصل الى 107 للحم الغنم إلا أنها لا تزال أعلى بكثير من مستواها العام الذي كان يصل الى 86 شيكلاً للكيلو الواحد).

الرقم القياسي لأسعار المستهلك في فلسطين

ارتفاع الأسعار للسلع الأساسية في قطاع غزة دفع الرقم القياسي لأسعار المستهلك ليسجل ارتفاعاً في فلسطين نسبته 3.78% خلال شهر تموز 2025، فارتفعت أسعار الخبز "الكماج بنسبة 61.64%، وأسعار السكر بنسبة 36.94%، وأسعار دقيق الحبوب "الطحين الأبيض" بنسبة 16.74%، وأسعار الفواكه الطازجة بنسبة 15.61%، وأسعار الخضروات الطازجة بنسبة 15.10%، وأسعار المحروقات السائلة المستخدمة كوقود للسيارات "النزين" بنسبة 11.36%، و"الديزل" بنسبة 7.04%، وأسعار القهوة بنسبة 9.32%، وأسعار الخضروات المعلبة بنسبة 7.84%، وأسعار الشاي بنسبة 7.74%، وأسعار السجائر المستوردة بنسبة 7.67%، وأسعار الأرز بنسبة 1.20%.