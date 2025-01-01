  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مصر تدفع لاتفاق شامل حول غزة نهاية الشهر الحالي ..

الخميس 14 أغسطس 2025 08:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تدفع لاتفاق شامل حول غزة نهاية الشهر الحالي ..



القدس المحتلة/سما/

تعمل القاهرة على صياغة اتفاق شامل يُنفذ بنهاية الشهر الحالي في حال تم التوافق عليه". 

بعد يومين من وصول خليل الحية ، القيادي في حماس، إلى القاهرة ، عُرضت عليه مبادرة جديدة في إطار المفاوضات بين الطرفين، بدأت اليوم الأربعاء محادثات بشأن اتفاق شامل. 

فيما لا تزال إسرائيل، حسب صحيفة يديعوت احرنوت خارج المحادثات المباشرة بين مصر وحماس، والتي تجري في ظل قرار الكابنيت الحربي باحتلال مدينة غزة وبعد أن ألمح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى أن إسرائيل لم تعد تسعى إلى اتفاق جزئي.

في غضون ذلك، أفادت مصادر لقناة العربية السعودية أن "مصر تلقت مطالب من حماس، وستقدمها للوسطاء وإسرائيل. وتعمل القاهرة على صياغة اتفاق شامل بشأن قضية غزة، يُنفذ بنهاية أغسطس". 

ووفقًا للتقرير، الذي لم تتضح مصداقيته، "أكدت حماس التزامها بحماية أرواح الاسرى الإسرائيليين وأعربت عن استعدادها لسحب مقاتليها مقابل انسحاب إسرائيلي إلى النقاط المتفق عليها. 

وسعت حماس إلى وقف خطة إسرائيل لاحتلال غزة. كما طلبت حماس اتفاقًا مكتوبًا مع إسرائيل، مع ضمانات دولية بعدم عودتها إلى القتال".

أضافت الصحيفة الإسرائيلية أن اسرائيل لم تتلقَّ بعد مقترحًا رسميًا، وبالتالي، من وجهة نظرها، لم يحدث أي تطور. ويُقدَّر أنه بعد الاجتماع مع حماس، سيُصوغ الوسطاء مبادرةً ويتواصلون مع الفرق المعنية. ورغم أن إمكانية التوصل إلى اتفاق شامل مطروحة.

صرح مصدر مصري لشبكة القاهرة الإخبارية المصرية أن "وفد حماس التقى رئيس المخابرات العامة المصرية لبحث سبل دفع مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة. 

وأعربت حماس في اللقاء عن رغبتها في العودة السريعة إلى وقف إطلاق النار والمفاوضات والتهدئة، وشكرت مصر على جهودها".

الأكثر قراءة اليوم

مسؤول مصري يكشف عن تفاهم مبدئي مع حماس حول تواجد قوات عربية ودولية

الأردن يرد على نتنياهو بشأن "رؤية إسرائيل الكبرى" التي تضم فلسيطين والاردن مصر ولبنان والعراق

الجيش الإسرائيلي يقلّص قواته في غزة ويُبقي على 5 ألوية فقط .. تعرّف على خريطة انتشاره..

"زامير" يوافق على "الفكرة المركزية" لاحتلال قطاع غزة ..

القناة 12 العبرية : إسرائيل تجري محادثات مع 5 دول بشأن استقبال سكان غزة

الأمم المتحدة : ادراج إسرائيل في قائمة العار لجرائم العنف الجنسي ضد الفلسطينيين

بن غفير لمسؤول إسرائيلي: اهدم قبر عز الدين القسام ولا تخشى شيئا!

الأخبار الرئيسية

نتنياهو يهدد بقصف غزة على طريقة تدمير مدينة درسدن الألمانية اثناء الحرب العالمية الثانية..

هآرتس : إسرائيل ماضية في السيطرة على مدينة غزة ..

القناة 12 العبرية : إسرائيل تجري محادثات مع 5 دول بشأن استقبال سكان غزة

الأردن يرد على نتنياهو بشأن "رؤية إسرائيل الكبرى" التي تضم فلسيطين والاردن مصر ولبنان والعراق

الجيش الإسرائيلي

الجيش الإسرائيلي يقلّص قواته في غزة ويُبقي على 5 ألوية فقط .. تعرّف على خريطة انتشاره..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية