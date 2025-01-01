رام الله / سما /

ركزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الأربعاء، في عناوينها على خبر استشهاد 73 مواطنا في قصف للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وتكثيف الاحتلال غاراته على غزة وخان يونس، واستهداف مسيرات الاحتلال المركبات وخيام النازحين.

وفيما يلي أبرز هذه العناوين:

*"الحياة الجديدة":

فرنسا: ينبغي لمستقبل غزة أن يندرج في دولة فلسطينية مستقبلية تديرها السلطة الوطنية

مصدر مسؤول في الرئاسة يدين تصريحات المدعو سمير حليلة ويطالبه بالكف عن نشر الأكاذيب

الشيخ يطلع أعضاء من "ثوري فتح" على الجهود المبذولة لوقف حرب الابادة على غزة

الوزير عساف يبحث مع وزير الاعلام السوري التعاون المشترك ويطلعه على التطورات السياسية

ميلوني تؤكد ضرورة العمل لعملية سياسية تؤدي إلى سالم عادل ودائم من خلال حل الدولتين

إصابة شاب في الخضر وهدم في سلواد وعشرات قرارات التهجير لعائلات في تجمع البابا

مجلس الوزراء يطالب بتصعيد الضغط الدولي لوقف العدوان على غزة ووضع حد للمجاعة

العاهل الاردني يحذر من خطورة ترسيخ احتلال غزة

*"الأيام:

73 شهيدا.. غارات مكثفة على غزة وخان يونس والمسيرات تستهدف المركبات وخيام النازحين

الرئاسة تنفي تعيين شخصية لإدارة القطاع: دولــة فلسـطين هي المخولة بإدارة غزة

الضفة: هدم منازل ومنشآت وقرارات بالهدم والتهجير والمستوطنون يواصلون اعتداءاتهم في مناطق عدة

مجلس الحكماء يحذر من "إبادة جماعية" فــي غـــزة

إدارة ترامـب ترفـض خـيـار إسـقـاط المساعدات جوًا للمجوعين في غزة

*"القدس":

مفوضية أممية تدعو إسرائيل للسماح بـدخـول الصحفيين الـدولـيـيـن لغزة

في بيان مشترك لـ 24 دولة أوروبية يجب وقف المجاعة فورا

71 شهيدا وعشرات المصابين بقصف هستيري طال أنحاء مختلفة من القطاع

تحويل بؤرتين استيطانيتين إلى أحياء جديدة في نابلس

الاتحاد الأوروبي: لـــــو كــــــان الـــحـــل بــغــزة لانتهت الـحـرب