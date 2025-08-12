مراقب طيران فرنسي يوجه رسالة للطيارين ويثير أزمة مع شركة "إلعال" الإسرائيلية

القدس المحتلة/سما/

أعلنت شركة "إلعال" الإسرائيلية عن وقوع حادث غير مهني في مطار شارل ديغول في العاصمة الفرنسية باريس، حيث تلقى طياروها "رسالة مسيئة" من مراقب طيران فرنسي أثناء استعدادهم للإقلاع.



وقد أبلغ طيارو شركة "إلعال" إدارة الشركة بأن مراقب طيران فرنسي في مطار شارل ديغول أرسل لهم عبر نظام الراديو عبارة "حرروا فلسطين!" أثناء استعدادهم للإقلاع، وهو ما اعتبرته الشركة تصرفا "غير مهني وغير لائق".



وقالت الشركة في بيان إنها تنظر "بجدية في الحادث الذي وقع الليلة الماضية، حيث خاطب مراقب طيران فرنسي أحد الطيارين بطريقة غير مهنية وغير لائقة. ونحن نعمل مع السلطات الإسرائيلية، التي تواصل التواصل مع السلطات الفرنسية لمعالجة الأمر".

وفي تطور مرتبط، أوقفت السلطات الفرنسية تجديد تصاريح العمل لأفراد أمن شركة "إلعال" العاملين في باريس، في خطوة مرتبطة بتوتر العلاقات بين باريس وتل أبيب بسبب حرب غزة.

وقد أكد مسؤولون إسرائيليون هذا القرار الذي ترك بعض الموظفين يعملون دون تصاريح قانونية، بينما اضطر آخرون للعودة إلى إسرائيل.

وكان أفراد الأمن المصنفون كعمال ITAN، أي مواطنون إسرائيليون يدعمون البعثات الدبلوماسية، يحصلون عادة على تصاريح عمل من خلال السفارة الإسرائيلية، تتيح لهم العيش والعمل في فرنسا بشكل قانوني.

غير أنه خلال الأشهر الستة الماضية لم تُصدر أية تصاريح تجديد، وهو ما وصفه أحد موظفي الأمن في باريس بأنه "لم يحدث من قبل، ولا توجد أية موافقات جديدة، ويبدو أن هناك محاولة لإنهاء عمل موظفي أمن إل عال في فرنسا".

وقد حصل بعض الموظفين على تأشيرات دبلوماسية قصيرة الأمد، في حين بقي آخرون بلا وضع قانوني.

وقد وجهت إدارة "إلعال" الموظفين إلى وزارة الخارجية الإسرائيلية التي أكدت أن "القضية تدار عبر السفارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية الفرنسية". فيما رفضت السفارة الفرنسية في إسرائيل التعليق على الموضوع.

وعبر السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، عن دهشته من هذه التطورات.

وتأتي هذه القضية في ظل توتر متصاعد في العلاقات بين فرنسا وإسرائيل، حيث تعرضت مكاتب "إلعال" في باريس لهجوم من ناشطين مؤيدين لفلسطين، قاموا برش الطلاء الأحمر وكتابة شعارات مناهضة لإسرائيل، كما تم إغلاق الجناح الإسرائيلي في معرض باريس للطيران وغطى بقطعة قماش سوداء.

وفي سياق متصل، أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن معارضته الشديدة لخطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسيطرة على قطاع غزة، محذرا من أن ذلك سيؤدي إلى "كارثة حقيقية".

ودعا ماكرون إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، وتقديم المساعدات الإنسانية لغزة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، معلنا أن فرنسا ستعترف رسميًا بدولة فلسطين خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، في خطوة تبعتها دول أخرى مثل أستراليا ونيوزيلندا.