هولندا تطلب توضيحات من "إسرائيل" بشأن مقتل 6 صحفيين بغزة

الثلاثاء 12 أغسطس 2025 09:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
هولندا تطلب توضيحات من "إسرائيل" بشأن مقتل 6 صحفيين بغزة



أمستردام/سما/

طلبت وزارة الخارجية الهولندية توضيحات من السفارة الإسرائيلية لديها بشأن مقتل 6 صحفيين، بينهم مراسل قناة الجزيرة أنس الشريف، في قصف إسرائيلي.

و طلبت الخارجية الهولندية من الجيش الإسرائيلي تقديم أدلة تدعم مزاعم ارتباط الصحفيين الـ 6 بحركة حماس.

وأفاد متحدث وزارة الخارجية في بيان خطي: "طلبنا توضيحات من السفارة الإسرائيلية. نعتقد أن الأمر متروك للسلطات الإسرائيلية لتقديم أدلة تدعم مزاعم الارتباط المفترض لصحفيي الجزيرة بحماس".

وأشار المتحدث إلى أن هولندا أثارت مسألة القصف في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.

وأضاف: "في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أمس (الاثنين)، أعرب (وزير الخارجية الهولندي كاسبر) فيلدكامب عن قلقه إزاء تصاعد العنف ضد الصحفيين خلال حرب غزة".

وقال إن "فيلدكامب يعتقد أن عددا كبيرا من الأشخاص لقوا حتفهم في غزة، بينهم صحفيون".

كما أدانت جمعية الصحفيين الهولنديين اغتيال إسرائيل لمراسل قناة الجزيرة أنس الشريف في غزة.

ودعت الجمعية في رسالة إلى وزير الخارجية كاسبر فيلدكامب، الثلاثاء، إلى فرض عقوبات أشد صرامة على إسرائيل.

والأحد، اغتالت إسرائيل 6 صحفيين بينهم 4 من قناة "الجزيرة" بقصف خيمتهم بمحيط "مستشفى الشفاء" بمدينة غزة، ضمن إبادة جماعية مستمرة للشهر الـ22.

والصحفيون الـ 6 هم: مراسلا قناة الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع، والمصوران إبراهيم ظاهر ومؤمن عليوة، ومساعدهم محمد نوفل، فضلا عن محمد الخالدي الذي توفي صباح الاثنين متأثرا بجراحه.

ومع اغتيال الصحفيين الستة، ترتفع حصيلة الإعلاميين الذين قتلتهم إسرائيل منذ بداية إبادتها الجماعية بقطاع غزة إلى 238، وفق المكتب الإعلامي بغزة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة خلفت 61 ألفا و499 شهيدا و153 ألفا و575 مصابا من الفلسطينيين، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

