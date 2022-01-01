  1. الرئيسية
الثلاثاء 12 أغسطس 2025 05:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
صدمة في إسرائيل بعد فضيحة تجنيد دولة خليجية مسؤولا سابقا في الموساد بأموال مقابل خدمات



القدس المحتلة/سما/

خضع مسؤول سابق في جهاز الموساد الإسرائيلي للتحقيق التحذيري للاشتباه في تلقيه أموالا من قطر وتقديم خدمات لها أثناء مشاركته في فريق التفاوض في بداية الحرب دون علم تل أبيب.

 

وبحسب i24news، هذا ثاني موظف سابق في الجهاز متورط في القضية، ولم يُعتقل ولكنه مُنع من الاتصال ببقية المتورطين.

وزعم مقر عائلات الأسرى الإسرائيليين أن القضية تُظهر تسلل قطر إلى أقدس مقدسات النضال على إعادة الأسرى، ودعا المقر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى "إجراء عملية تطهير".

وتتعلق القضية بمسارين من النشاط بين قطر وموظفين في ديوان نتنياهو: حملة رجل اللوبي الأمريكي اليهودي غاي بوتليك، حيث صمم مشروع "المنارة"، التي بدأها يونتان أوريخ وسروليك (يسرائيل) أينهورن وهما يعملان في الدائرة الإعلامية لنتنياهو، على تحسين صورة قطر قبل مونديال كأس العالم 2022، بالتعاون مع شركات إسرائيلية، بما في ذلك شركة يملكها اللواء (احتياط) في الجيش الإسرائيلي يوآف (بولي) مردخاي، وشركة التكنولوجيا الفائقة "كويوس".

وخلص تحقيق الشرطة الإسرائيلية إلى أدلة واضحة على وجود علاقات تجارية بين أوريخ وموظف سابق آخر في الموساد مرتبط بالمشروع.

أما الحملة الثانية، التي كُشف عنها في القناة 12 في التلفزيون الاسرائيلي، فقد أدارها بوتليك لصالح قطر، وتوسط فيها أينهورن، ووظف من خلالها الناطق بلسان نتنياهو، إيلي فيلدشتاين.

وكان الهدف من ذلك هو الترويج من خلال بيانات إلى الصحافة الإسرائيلية، مفادها بأن قطر هي الوسيط المفضل لصفقة الأسرى مع حماس، وليس مصر.

