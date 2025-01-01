  1. الرئيسية
"التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية في فيتنام وعُمان والأزهر الشريف

الثلاثاء 12 أغسطس 2025 11:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية في فيتنام وعُمان والأزهر الشريف



رام الله / سما /

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الثلاثاء، توفر عدد من المنح الدراسية في فيتنام وسلطنة عُمان للحصول على درجة البكالوريوس في تخصصات مختلفة للعام الدراسي 2025-2026م.

كما أعلنت الوزارة وبالتعاون مع ديوان الرئاسة وديوان قاضي القضاة عن توفر منح دراسية في الأزهر الشريف بجمهورية مصر العربية للحصول على درجة البكالوريوس في مختلف التخصصات للعام 2025-2026م.

ودعت "التعليم العالي" الطلبة الراغبين بالمنافسة على هذه المنح لزيارة موقعها الإلكتروني  www.mohe.pna.ps/main، للاطلاع على كامل التفاصيل.

#منح دراسية #التعليم العالي #الازهر الشريف

