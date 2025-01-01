وقفة شموع في واشنطن لتكريم "الصحفيين الستة" ودعوات لحماية الإعلاميين في غزة

واشنطن / وكالات /

نظم ناشطون وأفراد من المجتمع المحلي وكوادر صحفية، وقفة شموع أمام مقار قنوات إخبارية كبرى في العاصمة الأميركية واشنطن، شملت FOX News وNBC News وCSPAN Studio، تكريمًا للصحفيين الستة الذين استشهدوا قبل يومين جراء غارات الاحتلال على قطاع غزة.

وعبّر المشاركون عن حزنهم العميق لفقدان زملاء المهنة الذين كانوا يوثقون الأحداث في ظروف بالغة الخطورة، مؤكدين أن استهداف الصحفيين يشكل انتهاكًا صارخًا لحرية الصحافة وحق العالم في معرفة الحقيقة.

وخلال الوقفة، طالب المشاركون بضمان حماية الصحفيين العاملين في غزة، ودعوا وسائل الإعلام الغربية إلى التزام الحياد ونقل صورة دقيقة لما يجري في القطاع. كما شددوا على ضرورة إنهاء الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدين أن الإعلام الحر والنزيه أداة أساسية لفضح الانتهاكات ودعم العدالة.