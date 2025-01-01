  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

بالتفاصيل ..مصر وقطر وتركيا تصوغ مبادرة جديدة للصفقة بين اسرائيل وحماس

الإثنين 11 أغسطس 2025 11:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالتفاصيل ..مصر وقطر وتركيا تصوغ مبادرة جديدة للصفقة بين اسرائيل وحماس



وكالات / سما/

كشف مصدر مطلع لـ "سكاي نيوز عربية"، مساء اليوم الإثنين، عن مبادرة جديدة يعمل عليها الوسطاء المصريون والقطريون، بمشاركة تركية، سيجري تقديمها إلى قيادة حركة حماس، وتهدف إلى نزع الذرائع من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لاحتلال مدينة غزة.

وقال المصدر إن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في غزة، خليل الحية، سيصل مساء الاثنين إلى القاهرة، للقاء مسؤولين مصريين في إطار جهود إقليمية مكثفة لإحياء مسار التهدئة في قطاع غزة.

وأوضح المصدر أن المبادرة، في حال موافقة حماس عليها، ستنقل إلى الوسيط الأميركي تمهيدا لعرضها على الجانب الإسرائيلي.

تفاصيل المبادرة

تركز المبادرة على صفقة شاملة تتضمن إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء وأيضا جثامين المحتجزين، مقابل الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين.

كما تتضمن المبادرة موافقة حماس على خارطة تموضع جديدة للجيش الإسرائيلي، تحت إشراف عربي- أميركي، إلى حين التوصل إلى حل شامل لقضيتي سلاح وحكم حركة حماس.

وتنص الخطة على دخول مرحلة انتقالية تجمد خلالها حماس نشاط الجناح العسكري وتمنع استخدام السلاح، بضمانات من الوسطاء والجانب التركي، بينما تجرى مفاوضات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار.

وتشهد المفاوضات حالة جمود حاليا، وسط تحذيرات من الوسطاء بأن الفشل في تجديد الحوار قد يؤدي إلى تدهور خطير في الوضع داخل قطاع غزة.

والجمعة الماضي، وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على تنفيذ عمليات واسعة النطاق للسيطرة على غزة، ما أثار موجة من الغضب في جميع أنحاء العالم.

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو: نقترب من نهاية حرب غزة وهزيمة حماس..

اسرائيل تغتال طاقم "الجزيرة" غرب مدينة غزة ..

تعرّف على الثمن الذي ستتكلفه إسرائيل اذا قررت احتلال غزة..

كيف رد الهستدروت على دعوة عائلات الأسرى لإعلان الإضراب العام للضغط لإنهاء الحرب؟

وفد حماس برئاسة الحية يصل القاهرة في إطار جهود تجديد مفاوضات التهدئة

القناة 12 العبرية : جيش الاحتلال يعتزم تقديم خطة احتلال غزة خلال أسبوعين

تنديد واسع باغتيال الاحتلال 5 صحفيين بمدينة غزة

الأخبار الرئيسية

اسرائيل: حزب الله يعيد بناء قوة "الرضوان" ويخطط لعمليات تسلل وأسر جنود

نتنياهو

نتنياهو: نقترب من نهاية حرب غزة وهزيمة حماس..

أنس الشريف

صحفي إسرائيلي يكشف الحقيقة ويبين هدف إسرائيل من قتل الصحفي أنس الشريف..

احتلال غزة

تعرّف على الثمن الذي ستتكلفه إسرائيل اذا قررت احتلال غزة..

القناة 12 العبرية : جيش الاحتلال يعتزم تقديم خطة احتلال غزة خلال أسبوعين

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية