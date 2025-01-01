  1. الرئيسية
9 شهداء منهم 6 أطفال في قصف إسرائيلي على حي الزيتون بغزة

الإثنين 11 أغسطس 2025 10:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غزة / سما /

أفادت مصادر طبية، صباح اليوم الإثنين، باستشهاد 9 مواطنين، منهم 6 أطفال، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة .

ووفق المصادر فقد استشهد أم وأب وستة من أطفالهم من عائلة "ارحيم" جراء قصف الاحتلال منزلهم في حي الزيتون.

وباستهداف آخر، أصيب مواطنون إثر قصف طائرات الاحتلال مدرسة الفلاح في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة

ونفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي، ليلة الاثنين سلسلة أحزمة نارية على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، نسف على إثرها عدة مبان سكنية، وسط سماع لأصوات الانفجارات في كل أنحاء القطاع.

ويأتي التصعيد بعد يومين من إقرار المجلس الأمني المصغر (الكابينت) خطة لاحتلال قطاع غزة بالكامل، ضمن حرب إبادة جماعية مستمرة للشهر الـ22.

#غزة #شهداء #قصف اسرائيلي #حي الزيتون

