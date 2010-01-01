مقررة الأمم المتحدة"البانيز" تدعو "يويفا" لطرد إسرائيل من مسابقاته الرياضية

سما / وكالات /

دعت مقررة الأمم المتحدة المعنية بفلسطين، "فرانشيسكا ألبانيز"، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إلى طرد "إسرائيل" من جميع مسابقاته الرياضية، بعد قتلها نجم منتخب فلسطين السابق سليمان العبيد ضمن "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة".

جاء ذلك في منشور نشرته ألبانيز على منصة "إكس" اليوم الأحد، طالبت فيه "يويفا" باتخاذ موقف حازم ضد "إسرائيل" بسبب استمرار استهداف الرياضيين الفلسطينيين.

وكان "يويفا" قد نعى قبل أيام نجم منتخب فلسطين السابق، سليمان العبيد، الذي استشهد أثناء انتظاره للحصول على مساعدات إنسانية في قطاع غزة. وقال الحساب الرسمي للاتحاد على منصة "إكس" مساء الجمعة: "وداعًا سليمان العبيد، بيليه فلسطين".

يُذكر أن العبيد، الذي كان يُلقب بـ"بيليه الفلسطيني" تقديرًا لموهبته الكبيرة، بدأ مسيرته الكروية في نادي خدمات الشاطئ، ولعب أيضًا مع نادي الأمعري في دوري الضفة الغربية الممتاز. سجل أول أهدافه الدولية مع منتخب فلسطين ضد اليمن في بطولة اتحاد غرب آسيا 2010، وشارك في تصفيات كأس التحدي الآسيوي 2012 وتصفيات كأس العالم 2014.

وكان قد استُشهد تسعة وثلاثون من الرياضيين والكشافة والشباب خلال الشهر الماضي وحده، ليبلغ عدد الشهداء من أبناء الحركة الرياضية والشبابية والكشفية أكثر من 656 منذ بدء الإبادة الجماعية.