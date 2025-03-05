شهيد برصاص الاحتلال الاسرائيلي في اريحا

اريحا/سما/

أعلنت مصادر طبية استشهاد الشاب الذي اصيب برصاص الاحتلال في اريحا متأثرا بجراحه .

وافادت المصادر بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص على الشاب عبد الله عطيات (25 عاما)، في شارع قصر هشام وسط المدينة، ما أدى إلى إصابته في الجزء العلوي من جسده، ونقل إثرها لمستشفى أريحا الحكومي حيث وصفت حالته بالحرجة ثم تم الاعلان عن استشهاد لاحقا.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت عدة شوارع وأحياء في مدينة أريحا، وسط إطلاق الرصاص الحي.

ووفقًا لعائلته وهم من سكان الناصرة داخل اراضي الـ48، فان الشاب عطيات تم استهدافه من قبل جنود الاحتلال بالرصاص في أريحا أثناء وجوده في المدينة في رحلة، وأصيب برصاصة في رأسه خلال مواجهات في المنطقة.

وأُعلن عن استشهاده في مستشفى هداسا عين كارم بالقدس.