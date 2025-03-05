طهران : قتلى وجرحى في هجوم مسلح استهدف مركز شرطة في إيران

طهران / وكالات /

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية اليوم الأحد بأن هجوما مسلحا استهدف مركز شرطة في منطقة جنوب شرق البلاد بمحافظة سيستان-بلوشستان، ما أسفر عن مقتل عنصر أمني وثلاثة من المهاجمين.

وأوضحت الوكالة أن الهجوم نفذه عناصر من ما تسمى "جيش الظلم"، وهو الاسم الذي تستخدمه السلطات الإيرانية للإشارة إلى تنظيم "جيش العدل"، الذي يشن هجمات ضد مراكز الشرطة والحرس الثوري في إطار دفاعه عن حقوق الشعب البلوشي السني.

وخلال المواجهات، تمكنت قوات الأمن من صد محاولة الاقتحام، ما أدى إلى مقتل ثلاثة من المهاجمين واعتقال اثنين آخرين، بينما قتل عنصر أمني خلال الحادث.

ويعتمد تنظيم "جيش العدل" في عملياته على الأسلحة الخفيفة والأحزمة الناسفة، مستهدفا التجمعات العسكرية ومراكز الشرطة وحرس الحدود، كما يشتهر بتهريب الأسلحة من باكستان وأفغانستان إلى إيران.

رغم عدم وجود إحصاءات رسمية عن عدد عناصر التنظيم، تشير بعض المصادر الإعلامية إلى أن قواته تتراوح بين ألف وألفي مسلح، ما يجعله تهديدا مستمرا للأمن في المنطقة.