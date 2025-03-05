الطقس: توالي ارتفاع درجات الحرارة حتى الأربعاء

رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر الجو، اليوم الأحد، شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6-7 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي ساعات المساء والليل: يكون الجو دافئاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويستمر الجو، يوم غد الاثنين، شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7-8 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، بحيث يصبح الجو، يوم الثلاثاء، أعلى من معدلها السنوي العام بحدود-9 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأربعاء، يستمر الجو شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8-9 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.