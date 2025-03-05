عشرات الشهداء والجرحى وارتفاع عدد ضحايا الجوع في قطاع غزة

غزة/سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١٤٧ لعودة الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى اكثر من ٥١ شهيدا منذ فجر السبت في مختلف مناطق القطاع بينهم ٣٨ من منتظري المساعدات.

وسجلت مشافي القطاع وفاة ١١ مواطنا خلال ال ٢٤ ساعة الماضية نتيجة المجاعة وسوء التغذية .

وارتفع عدد ضحايا المجاعة إلى ٢١٢ شهيدا بينهم ٩٨ طفلا.

غزة والشمال

وارتفع عدد شهداء استهداف قوات الاحتلال منتظري المساعدات في منطقة السودانية شمال غربي قطاع غزة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية إلى ٢١ شهيدا وأكثر من ١٠٠ جريح.

وفي وقت سابق من مساء السبت استشهد الشاب أيمن عبد السلام الحية، وشقيقه معاذ، ابني شقيق القيادي في "حماس" خليل الحية؛ جراء قصف الاحتلال على شرق غزة.

ونسفت قوات الاحتلال بالمتفجرات عدداً من المباني السكنية، شرق حي التفاح شرق مدينة غزة وبحي الزيتون جنوب المدينة.

جنوب القطاع

وارتقى شهيد في قصف إسرائيلي على منطقة دوار أبو حميد وسط خانيونس جنوبي قطاع غزة.

واستشهد ١٧ مواطنا خلال الـ24 ساعة الماضية في غارات متفرقة على خان يونس شملت خيام النازحين ومنتظري المساعدات.

كما استشهد مساء السبت ثلاثة مواطنين جراء استهداف خيمة تؤوي نازحين في منطقة بئر ١٩ بالمواصي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة وهم ابتسام فيصل أحمد القاضي ، ناصر كامل أبو موسى ونجله فراس .

وسط القطاع

وارتقى شهيد وإصابات في قصف من طائرات الاحتلال لمجموعة فلسطينيين في منطقة الدعوة شمال مخيم النصيرات وسط القطاع.

واستهدفت غارة جوية إسرائيلية مصنعا للزجاج قرب مدخل المغازي وسط قطاع غزة.

الاحصائيات

وأظهر التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة استشهاد ٣٩ مواطنا احدهم انتشال و٤٩١ إصابة خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٦١٣٦٩ شهيدًا و ١٥٢٨٥٠ إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام ٢٠٢٣م.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ حتى اليوم ٩٨٦٢ شهيدًا ٤٠٨٠٩ إصابة.

وبلغ عدد ما وصل إلى المشافي خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية من شهداء المساعدات ٢١ شهيدا و ٣٤١ إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المشافي إلى ١٧٤٣ شهيدًا وأكثر من ١٢٥٩٠ إصابة.