إسطنبول: آلاف المتظاهرين يشاركون في مسيرة “كن أملا لغزة”

اسطنبول/سما/

شهدت إسطنبول، السبت، مسيرة بعنوان “كن أملا لغزة” شارك فيها آلاف المواطنين الأتراك والأجانب.

ودعت للمسيرة “منصة دعم فلسطين”، التي تضم 15 منظمة مدنية، بهدف لفت انتباه الرأي العام العالمي إلى الهجمات والحصار وسياسة التجويع، التي تفرضها إسرائيل على قطاع غزة.

وبدأت المسيرة من ميدان مسجد بيازيد، وسط إسطنبول، حيث رفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية والتركية متجهين نحو ميدان مسجد آيا صوفيا الكبير.

وردد المشاركون في المسيرة هتافات من قبيل “إسرائيل القاتلة، اخرجِي من فلسطين” و”أطفال غزة ينتظروننا”.

وأشعل المشاركون في المسيرة الإضاءة في هواتفهم، وبعد انتهاء المسيرة، تليت آيات من القرآن الكريم.

وفي الكلمة التي ألقاها رئيس منصة دعم فلسطين محمد غوناي، قال إن هذه “ليلة تاريخية، ونأمل أن تكون مسيرتنا هذه أملًا لإخواننا المجاهدين في غزة، أملًا ينعش قلوبهم ويقوي إيمانهم، ويكون في الوقت نفسه مصدر خوف للصهاينة في تل أبيب”.

ووجه غوناي، انتقاده إلى الولايات المتحدة لتمويلها آلة الحرب الإسرائيلية وإلى بريطانيا التي أرسلت سفنها إلى سواحل غزة بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأشار إلى أن غزة تشهد ظلمًا لم يعرفه التاريخ الإنساني، بتوثيق “استشهاد 62 ألف شخص، واعتقال 15 ألف أسير، ووجود أكثر من 100 ألف جريح بانتظار العلاج”.

وأضاف: “لن ننسى العصابات الصهيونية التي فرضت هذا الواقع على سكان غزة البالغ عددهم مليونين و200 ألف نسمة”.

وقال غوناي، إن “صمود غزة يفضح الوجه القذر للصهيونية أمام العالم”.

وتابع أن “الجهود الشعبية من مقاطعة المنتجات الأجنبية وإرسال المساعدات والتعبير عن المواقف في الشوارع تدفع بعض الحكومات للتصريح بأنها ستعترف بفلسطين”.

وانتهت المسيرة بدعاء تلاه رئيس الشؤون الدينية التركية علي أرباش.