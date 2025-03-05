  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الجيش المصري يصيب عصبا حساسا في "إسرائيل".. تصريحات مسؤول ترعب الإسرائيليين

الأحد 10 أغسطس 2025 01:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش المصري يصيب عصبا حساسا في "إسرائيل".. تصريحات مسؤول ترعب الإسرائيليين



القاهرة/سما/

أشعلت تصريحات محافظ شمال سينـاء اللواء خالد مجاور خلال جولة في معبر رفح البري على الحدود المصرية مع قطاع غزة، مواقع التواصل الاجتماعي في إسرائيل خاصة أنها حملت تهديدات مباشرة.

وقال المسؤول المصري والذي شغل مناصب عسكرية رفيعة سابقا منها قائد الجيش الثاني الميداني، ورئيس الاستخبارات العسكرية المصرية ومساعد وزير الدفاع المصري: "من يفكر في الاقتراب من الحدود المصرية سيفاجأ برد مصري، يُفاجئ العالم كله ومن يقترب من الحدود المصرية، فلا يلومن إلا نفسه".

وانتشرت تصريحات محافظ شمال سيناء بصورة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي في إسرائيل، وتباينت الردود والتعليقات عليها ما بين القلق والتحذير الجاد من قوة الجيش المصري التي تضاعفت بصورة كبيرة خلال السنوات الأخيرة.

وكتب أحد المستخدمين في تعليق على منصة "إكس" تعليقا على تصريحات الجنرال العسكري المصري السابق، قائلا: "لا تستهينوا بهم، الجيـش المصري تضخم بشكل هائل، دبـابـات، مدفـعـية، قـوات بـرية… السـلام ينهار" فيما تفاعل مستخدم آخر قائلا: "من يتحدث بهذه الثقة يعرف ما يقول… لديهم تسـليـح مرعب رغم أزماتهم الاقتصادية".

فيما علق أحد المتفاعلين الإسرائيليين مع على التصريحات المصرية قائلا: "المصريون تسلحوا بجنون في السنوات الأخيرة، خاصة خلال حرب غزة، ودون أن يشعر بهم أحد"، فيما حذر آخر من أن مصر أقرب وأقوى من إيران قائلا: "مصر أقوى من إيران من حيث القرب الجغرافي وعدد القوات البرية.. لا تستخفوا بهم".

وفي المقابل حاول آخرون السخرية من تصريحات المسؤول العسكري المصري السابق والرد عليها بالتهديد، وتفاعل أحد المستخدمين قائلا: "ضربة واحدة للسد العالي وتجثو مصر على ركبتيها"، بينما هدد مستخدم إسرائيلي آخر قائلا: "سنحول القاهرة إلى غزة"، وتفاعل ثالث قائلا: "في حرب أكتوبر وصلنا قرب 101 كم من القاهرة… المرة القادمة لن نترك لكم القاهرة".

وفي المقابل علق أستاذ الدراسات الإسرائيلية واللغة العبرية بجامعة عين شمس المصرية الدكتور محمد عبود على هذا الجدل في تصريحات لـ RT، مؤكدا أن هذه التفاعلات تكشف أن تصريح اللواء مجاور "أصاب عصبا حساسا في إسـرائيل" وأن هناك من يتخوف من مواجهة مفتوحة مع مصر، وهناك من يحاول إنكار الخطر أو التخفيف منه، لكن الرسالة وصلت وهي أن "الجيش المصري حاضر ومستعد، وقدراته يشهد بها ألد أعدائه".

واعتبر أستاذ الدراسات الإسرائيلية أن تصريحات اللواء خالد مجاور لم تكن جملة عابرة في جولة ميدانية، بل إشارة ردع استراتيجية موجهة إلى تل أبيب في لحظة إقليمية حساسة، حيث تتسارع خطط الاحتلال لفرض السيطرة الكاملة على غزة.

وقال عبود إن والرسالة واضحة وهي أن أي اقتراب من الحدود المصرية سيُقابل بتحرك عسـكـري فـوري، وبقدرات ميدانية أثبت الجيـش المصري خلال العقد الأخير أنه طورها وحافظ على جاهزيتها.

وتابع : "في ميزان الحسابات الإسـرائيلية، هذه الرسائل تفرض قيـوداً على أي تفكير بالتصـعـيد جنوباً، وتعيد التذكير بأن مصر ليست طرفاً يمكن اختبار صبره بلا ثمن. ومن تسول له نفسه اختبار القاهرة لا يلومن إلا نفسه".

الأكثر قراءة اليوم

لماذا يدعم ترمب قرار إسرائيل بالاحتلال الكامل لقطاع غزة؟

الجيش الاسرائيلي يستدعي فرقتين من الاحتياط بعد قرار الكابينت احتلال قطاع غزة كاملاً..

رئيس مجلس الأمن القومي ورئيس الموساد ينضمان لمعارضي خطة احتلال غزة

صحيفة عبرية: كل قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية رفضوا خطة احتلال غزة

حماس والمقاومة المسلحة بعد 7 أكتوبر – إلى أين؟ د.احمد يوسف

نتنياهو يهدد صحيفة نيويورك تايمز بدعوى قضائية بسبب تغطيتها المنحازة للحرب في غزة

"محاولاتها يائسة".. مصر تضع خطا أحمر لـ"إسرائيل" في غزة

الأخبار الرئيسية

20250305123817reup-2025-03-05t123631z_1142377120_rc2z6da24alx_rtrmadp_3_israel-army-military-chief.h-730x438-1-730x438

مسؤولون بجيش الاحتلال الإسرائيلي: حرب غزة تحولت لعربة تغوص في الرمال

6897bfe04c59b712572e92a2

ماذا وراء خطة نتنياهو بشأن غزة التي "لا ترضي أحدا"؟

6897b9c942360465db331d12

"قتلت 10% من سكان غزة".. تقرير عالمي عن تفوق إسرائيل على النازيين في قتل المدنيين

6897a46a4c59b7553f57c9a1

سموتريتش يشن هجوما عنيفا على نتنياهو ويتهمه بـ"الاستسلام وخيانة أهداف الحرب"

68975fc24c59b7550f5b1400

"يديعوت أحرونوت": قرار الكابنيت الإسرائيلي لا يعني التوجه لاحتلال قطاع غزة بالكامل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية