  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الجزائر: قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة

الأحد 10 أغسطس 2025 01:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجزائر: قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة



الجزائر/سما/

أعربت الجزائر عن إدانتها الشديدة ورفضها القاطع لمخططات إسرائيل التي ترهن مستقبل قطاع غزة ومستقبل دولة فلسطين ومستقبل السلام في المنطقة برمتها.

 

ودعت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان يوم السبت تلقت RT نسخة منه، المجتمع الدولي الى تحمل المسؤوليات الملقاة على عاتقه لوضع حد لهذه المخططات ووقف حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني منذ ما يقرب العامين.

وجاء في بيان للوزارة: "بعد أيام قلائل من انعقاد المؤتمر الدولي لحل الدولتين الذي جدد تأكيد المجتمع الدولي على هذا الحل باعتباره الإطار الوحيد الكفيل بإرساء تسوية عادلة ودائمة ونهائية للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، تثبت السلطة القائمة بالاحتلال مجددا عدم اكتراثها بإرادة المجتمع الدولي وقراراته وهي تخطط لإعادة احتلال قطاع غزة عسكريًا وتهجير سكانه قسرا وعنوة".

وأعربت الجزائر عن إدانتها الشديدة ورفضها القاطع لهذه المخططات الإسرائيلية التي ترهن مستقبل قطاع غزة ومستقبل الدولة الفلسطينية ومستقبل السلام في المنطقة برمتها.

وشددت على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة ومكون أصيل لا ينفصل عن الدولة الفلسطينية التي أقرتها الشرعية الدولية وتطالب بها المجموعة الدولية.

ونوهت الجزائر بضرورة الإسراع في التكفل بالأولويات الاستعجالية التي يفرضها الوضع الراهن لا سيما الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، مشددة على أن " إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف تمثل استحقاقا تاريخيا غير قابل للتصرف وغير قابل للتقادم وغير قابل للمساومة.

الأكثر قراءة اليوم

لماذا يدعم ترمب قرار إسرائيل بالاحتلال الكامل لقطاع غزة؟

الجيش الاسرائيلي يستدعي فرقتين من الاحتياط بعد قرار الكابينت احتلال قطاع غزة كاملاً..

رئيس مجلس الأمن القومي ورئيس الموساد ينضمان لمعارضي خطة احتلال غزة

صحيفة عبرية: كل قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية رفضوا خطة احتلال غزة

حماس والمقاومة المسلحة بعد 7 أكتوبر – إلى أين؟ د.احمد يوسف

نتنياهو يهدد صحيفة نيويورك تايمز بدعوى قضائية بسبب تغطيتها المنحازة للحرب في غزة

"محاولاتها يائسة".. مصر تضع خطا أحمر لـ"إسرائيل" في غزة

الأخبار الرئيسية

20250305123817reup-2025-03-05t123631z_1142377120_rc2z6da24alx_rtrmadp_3_israel-army-military-chief.h-730x438-1-730x438

مسؤولون بجيش الاحتلال الإسرائيلي: حرب غزة تحولت لعربة تغوص في الرمال

6897bfe04c59b712572e92a2

ماذا وراء خطة نتنياهو بشأن غزة التي "لا ترضي أحدا"؟

6897b9c942360465db331d12

"قتلت 10% من سكان غزة".. تقرير عالمي عن تفوق إسرائيل على النازيين في قتل المدنيين

6897a46a4c59b7553f57c9a1

سموتريتش يشن هجوما عنيفا على نتنياهو ويتهمه بـ"الاستسلام وخيانة أهداف الحرب"

68975fc24c59b7550f5b1400

"يديعوت أحرونوت": قرار الكابنيت الإسرائيلي لا يعني التوجه لاحتلال قطاع غزة بالكامل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية