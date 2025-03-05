"أخبرونا كيف مات؟".. صلاح يشعل مواقع التواصل بتعليقه على وفاة "بيليه فلسطين" في قصف إسرائيلي

القاهرة/سما/

وجه النجم المصري محمد صلاح انتقادا مبطنا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بشأن سليمان العبيد نجم كرة القدم الفلسطينية والملقب بـ"بيليه فلسطين" والذي قتل بنيران الجيش الإسرائيلي.

ونشر "اليويفا" أمس الجمعة، بيانا عبر حسابه في منصة "إكس"، نعى فيه العبيد، بعبارة "نودع سليمان العبيد (بيليه فلسطين) موهبة منحت أملا هائلا لعدد لا يحصى من الأطفال، حتى في أحلك الأوقات".

ولم يذكر المنشور سبب وفاة العبيد، مما دفع محمد صلاح لإعادة نشر البيان على حسابه في منصة "إكس"، للمطالبة بالمزيد من التفاصيل من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قائلا "هل يمكنك إخبارنا كيف وأين ولماذا (توفي العبيد)؟".

وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "ماركا" الإسباني أثار رد فعل مهاجم ليفربول آلاف ردود الفعل.

وأعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الأربعاء الماضي، أن سليمان العبيد توفي في غارة جوية إسرائيلية على من ينتظرون المساعدات الإنسانية في جنوب قطاع غزة.

وتوفي العبيد عن 41 عاما، وكان أبا لخمسة أبناء.

وكان العبيد بدأ مسيرته الكروية مع نادي خدمات الشاطئ، ثم انضم إلى نادي مركز شباب الأمعري في الضفة الغربية، ثم إلى نادي غزة الرياضي.

وسجل العبيد هدفه الدولي الأول خلال المواجهة أمام اليمن عام 2010، وشارك في تصفيات كأس التحدي الآسيوي وكأس العالم 2014.

وخلال مسيرته، سجل العبيد أكثر من 100 هدف، ما جعله، في نظر الكثيرين، أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم الفلسطينية.

