  1. الرئيسية
  2. الرياضة

"أخبرونا كيف مات؟".. صلاح يشعل مواقع التواصل بتعليقه على وفاة "بيليه فلسطين" في قصف إسرائيلي

الأحد 10 أغسطس 2025 01:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"أخبرونا كيف مات؟".. صلاح يشعل مواقع التواصل بتعليقه على وفاة "بيليه فلسطين" في قصف إسرائيلي



القاهرة/سما/

وجه النجم المصري محمد صلاح انتقادا مبطنا للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بشأن سليمان العبيد نجم كرة القدم الفلسطينية والملقب بـ"بيليه فلسطين" والذي قتل بنيران الجيش الإسرائيلي.

ونشر "اليويفا" أمس الجمعة، بيانا عبر حسابه في منصة "إكس"، نعى فيه العبيد، بعبارة "نودع سليمان العبيد (بيليه فلسطين) موهبة منحت أملا هائلا لعدد لا يحصى من الأطفال، حتى في أحلك الأوقات".

ولم يذكر المنشور سبب وفاة العبيد، مما دفع محمد صلاح لإعادة نشر البيان على حسابه في منصة "إكس"، للمطالبة بالمزيد من التفاصيل من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قائلا "هل يمكنك إخبارنا كيف وأين ولماذا (توفي العبيد)؟".

وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "ماركا" الإسباني أثار رد فعل مهاجم ليفربول آلاف ردود الفعل.

وأعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم الأربعاء الماضي، أن سليمان العبيد توفي في غارة جوية إسرائيلية على من ينتظرون المساعدات الإنسانية في جنوب قطاع غزة.

وتوفي العبيد عن 41 عاما، وكان أبا لخمسة أبناء.

وكان العبيد بدأ مسيرته الكروية مع نادي خدمات الشاطئ، ثم انضم إلى نادي مركز شباب الأمعري في الضفة الغربية، ثم إلى نادي غزة الرياضي.

وسجل العبيد هدفه الدولي الأول خلال المواجهة أمام اليمن عام 2010، وشارك في تصفيات كأس التحدي الآسيوي وكأس العالم 2014.

وخلال مسيرته، سجل العبيد أكثر من 100 هدف، ما جعله، في نظر الكثيرين، أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم الفلسطينية.

=

الأكثر قراءة اليوم

لماذا يدعم ترمب قرار إسرائيل بالاحتلال الكامل لقطاع غزة؟

الجيش الاسرائيلي يستدعي فرقتين من الاحتياط بعد قرار الكابينت احتلال قطاع غزة كاملاً..

رئيس مجلس الأمن القومي ورئيس الموساد ينضمان لمعارضي خطة احتلال غزة

صحيفة عبرية: كل قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية رفضوا خطة احتلال غزة

حماس والمقاومة المسلحة بعد 7 أكتوبر – إلى أين؟ د.احمد يوسف

نتنياهو يهدد صحيفة نيويورك تايمز بدعوى قضائية بسبب تغطيتها المنحازة للحرب في غزة

"محاولاتها يائسة".. مصر تضع خطا أحمر لـ"إسرائيل" في غزة

الأخبار الرئيسية

20250305123817reup-2025-03-05t123631z_1142377120_rc2z6da24alx_rtrmadp_3_israel-army-military-chief.h-730x438-1-730x438

مسؤولون بجيش الاحتلال الإسرائيلي: حرب غزة تحولت لعربة تغوص في الرمال

6897bfe04c59b712572e92a2

ماذا وراء خطة نتنياهو بشأن غزة التي "لا ترضي أحدا"؟

6897b9c942360465db331d12

"قتلت 10% من سكان غزة".. تقرير عالمي عن تفوق إسرائيل على النازيين في قتل المدنيين

6897a46a4c59b7553f57c9a1

سموتريتش يشن هجوما عنيفا على نتنياهو ويتهمه بـ"الاستسلام وخيانة أهداف الحرب"

68975fc24c59b7550f5b1400

"يديعوت أحرونوت": قرار الكابنيت الإسرائيلي لا يعني التوجه لاحتلال قطاع غزة بالكامل

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية